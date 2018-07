Di Maio | Non si possono chiudere porti a nave italiana

Di Maio : governo non lavora per portare Italia fuori dall'euro : Roma, 11 lug., askanews, - Il governo non ha in programma alcun piano B per l'uscita dell'Italia dal sistema euro. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Omnibus su La7."Noi - ha ...

Euro - Di Maio 'Il governo non lavora all uscita dalla moneta unica' : ROMA - Luigi Di Maio corregge il collega Paolo Savona: il governo non sta pensando ad un Piano B per uscire dall'Euro. 'Oggi le posso dire - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - che non ci sto ...

"Taranto deve tornare a respirareL'Ilva di Arcelor non ha futuro" Parla Cassese - l'uomo di Di Maio : Gianpaolo Cassese, deputato pugliese M5s, è l'uomo che sussurra a Di Maio sul caso Ilva. E in un'intervista ad Affaritaliani.it afferma che il polo siderurgico non ha un futuro. E pone l'accento sulla questione ambientale Segui su affaritaliani.it

Ilva - Luigi Di Maio : “Le proposte di ArcelorMittal su ambiente e occupazione non bastano” : Sulla questione Ilva il vicepremier Di Maio ha incontrato le rappresentanze sindacali e l'azienda acquirente, ArcelorMittal. Per il ministro sul "piano occupazionale bisogna fare di più e il piano ambientale non è soddisfacente", nonostante alcuni passi in avanti. I sindacati concordano ma chiedono di fare presto.Continua a leggere

M5S - Luigi Di Maio : “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto - potete non crederci” : Luigi Di Maio a InOnda (La7) chiarisce il ruolo di Beppe Grillo che definisce “l’Anima del Movimento da cui il Movimento non può prescindere” L'articolo M5S, Luigi Di Maio: “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto, potete non crederci” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio : “Non ho mai lavorato? Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca impieghi umili che ho fatto” : Il vicepremier Luigi Di Maio a InOnda (La7) torna sulla polemica di lungo corso che lo vede opposto a Silvio Berlusconi che gli rimprovera di essere il primo ministro del Lavoro che non ha mai lavorato in vita sua. Di Maio reagisce con stupore: “Mi meraviglia che non riconosca i lavori umili che ho svolto” L'articolo Luigi Di Maio: “Non ho mai lavorato? Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca impieghi ...

Battaglia sui voucher - Di Maio : 'Non accetto ricatti' : Sul tema è intervenuto oggi anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei voucher 'può essere uno ...

M5S : Di Maio - io non mi sento di sinistra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io non mi sento di sinistra. Ma M5S ha messo l’accento su quei diritti sociali che la sinistra ha distrutto”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. “E comunque bisognerebbe intanto capire oggi che vuol dire essere di destra o di sinistra…”. L'articolo M5S: Di Maio, io non mi sento di sinistra sembra essere il primo su Meteo Web.

M5S : Di Maio - Grillo anima Movimento - da lui non si prescinde : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Beppe Grillo è l’anima del Movimento e da lui non si può prescindere. Per una semplice ragione: non ho mai conosciuto una persona come lui che, a oltre settant’anni, è una persona che del futuro conosce molto di più di tante persone della mia età”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. Quanto a indiscrezioni su presunte tensioni, Di Maio argomenta: “Nell’ultimo periodo ...

Battaglia sui voucher - Di Maio : “Non accetto ricatti” : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – E’ Battaglia sui voucher. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul decreto dignità, sottolinea: “I voucher in agricoltura, nel turismo e nei lavori stagionali servono a combattere il lavoro nero”. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio avverte invece, parlando delle possibili modifiche al dl in Parlamento, che se i voucher verranno ...

