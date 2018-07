Di Maio | non lavoriamo a un piano B per uscire dall' euro | però l' Italia vuole risultati

Luigi Di Maio : “Il governo non ha alcuna intenzione di portare l’Italia fuori dall’Euro” : Ospite a Omnibus La7, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio smentisce categoricamente ogni ipotesi di uscita dell'Italia dall'Euro. Proseguendo, Di Maio ha anche affrontato la questione della nave Diciotti dicendosi in disaccordo con il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Se si tratta di una nave italiana intervenuta in una situazione che dovremo chiarire bisogna dare seguito e farla sbarcare. Non è immaginabile che noi chiudiamo i porti ad ...

Di Maio : "Non si possono chiudere porti a nave italiana" : Non è immaginabile chiudere l'ingresso a una nave italiana ". Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ospite di Omnibus su La7, interviene sul caso della nave Diciotti sulla ...

Euro - Di Maio 'Il governo non lavora all uscita dalla moneta unica' : ROMA - Luigi Di Maio corregge il collega Paolo Savona: il governo non sta pensando ad un Piano B per uscire dall'Euro. 'Oggi le posso dire - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - che non ci sto ...

"Taranto deve tornare a respirareL'Ilva di Arcelor non ha futuro" Parla Cassese - l'uomo di Di Maio : Gianpaolo Cassese, deputato pugliese M5s, è l'uomo che sussurra a Di Maio sul caso Ilva. E in un'intervista ad Affaritaliani.it afferma che il polo siderurgico non ha un futuro. E pone l'accento sulla questione ambientale Segui su affaritaliani.it

Ilva - Luigi Di Maio : “Le proposte di ArcelorMittal su ambiente e occupazione non bastano” : Sulla questione Ilva il vicepremier Di Maio ha incontrato le rappresentanze sindacali e l'azienda acquirente, ArcelorMittal. Per il ministro sul "piano occupazionale bisogna fare di più e il piano ambientale non è soddisfacente", nonostante alcuni passi in avanti. I sindacati concordano ma chiedono di fare presto.Continua a leggere

M5S - Luigi Di Maio : “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto - potete non crederci” : Luigi Di Maio a InOnda (La7) chiarisce il ruolo di Beppe Grillo che definisce “l’Anima del Movimento da cui il Movimento non può prescindere” L'articolo M5S, Luigi Di Maio: “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto, potete non crederci” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio : “Non ho mai lavorato? Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca impieghi umili che ho fatto” : Il vicepremier Luigi Di Maio a InOnda (La7) torna sulla polemica di lungo corso che lo vede opposto a Silvio Berlusconi che gli rimprovera di essere il primo ministro del Lavoro che non ha mai lavorato in vita sua. Di Maio reagisce con stupore: “Mi meraviglia che non riconosca i lavori umili che ho svolto” L'articolo Luigi Di Maio: “Non ho mai lavorato? Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca impieghi ...

Battaglia sui voucher - Di Maio : 'Non accetto ricatti' : Sul tema è intervenuto oggi anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei voucher 'può essere uno ...

M5S : Di Maio - io non mi sento di sinistra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io non mi sento di sinistra. Ma M5S ha messo l’accento su quei diritti sociali che la sinistra ha distrutto”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. “E comunque bisognerebbe intanto capire oggi che vuol dire essere di destra o di sinistra…”. L'articolo M5S: Di Maio, io non mi sento di sinistra sembra essere il primo su Meteo Web.

Battaglia sui voucher - Di Maio : "Non accetto ricatti" : Sul tema è intervenuto oggi anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei voucher "può essere uno ...

