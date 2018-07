Di Maio | ' Nessun piano B per l' uscita dall' euro'

Di Maio corregge Savona : nessuno pensa di uscire dall'euro : Il governo non pensa a far uscire il Paese dall'euro ma l'Italia dà 20 miliardi all'Ue e vuole 'ottenere risultati'. Lo ha affermato il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, ...

Lega - Cassazione : «Per Bossi i soldi ci sono - dica dove». Di Maio : «Nessun imbarazzo» : È «onere dell'imputato» Umberto Bossi «indicare al pm dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo Stato non rinvenuti in disponibilità della Lega...

Fondi Lega : Di Maio - nessun imbarazzo : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e "nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica"sottolinea Luigi Di Maio smentendo ...

Di Maio : 'I fondi della Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Fondi Lega - Di Maio : “Nessun imbarazzo - riguarda lo scandalo di Bossi e del suo cerchio magico” : “Noi abbiamo sottoscritto un contratto di governo con la Lega e ci siamo dati degli obiettivi tra cui la legge anticorruzione. Mi sembra di aver capito che la sentenza che riguarda i 50 milioni della Lega sia immediatamente esecutiva per cui ora dovrebbe essere in grado di trovare i soldi. Il tema è che, stando a quello che dice Salvini, questi soldi non sono nelle casse della Lega perché sono stati spesi. Questa cosa non mi crea imbarazzo ...

Decreto dignità - Di Maio : 'Nessuna divergenza con Lega' : Sul Decreto dignità "non ci sono divergenze con Lega, ho parlato con Matteo Salvini e siamo d'accordissimo". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sottolineando che "anche la Cei ha ...

Decreto Dignità - Di Maio e Conte : 'Nessun danno a imprese oneste' : 'Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione precaria sia una dimensione normativa e esistenziale che non può protrarsi nel tempo ...

Italiaonline - accordo raggiunto : nessun esubero - 400 dipendenti per sei mesi in cassa integrazione. Di Maio : ‘Controllerò’ : L’accordo è stato raggiunto in extremis, perché a mezzanotte sarebbero scattati gli esuberi e le lettere di licenziamenti per i 400 dipendenti di Italiaonline. Gli esuberi programmati dall’azienda saranno invece trasformati in cassa integrazione per consentire nei prossimi sei mesi (dal 12 luglio all’11 gennaio 2019) la riorganizzazione della società. Questo il telaio dell’intesa raggiunta al ministero del Lavoro. Il percorso non sarà ...

Di Maio : con la Lega nessun matrimonio - tra noi c'è contratto : Roma, 3 lug. , askanews, 'Io non parlerei di matrimonio, questo è un contratto politico tra due forze politiche che insieme hanno oltre il 60% del gradimento degli italiani, che non è cosa da poco', ...