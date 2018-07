Di Maio | governo non lavora per portare Italia fuori dall' euro

Euro - Di Maio 'Il governo non lavora all uscita dalla moneta unica' : ROMA - Luigi Di Maio corregge il collega Paolo Savona: il governo non sta pensando ad un Piano B per uscire dall'Euro. 'Oggi le posso dire - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - che non ci sto ...

Voucher - è scontro nel governo. Salvini li rivuole - Di Maio si oppone : BOERI Sul tema è intervenuto anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei Voucher 'può essere uno ...

SONDAGGI POLITICI/ Fiducia Governo - Lega ‘straccia’ M5s : Salvini-Giorgetti-Bongiorno superano Di Maio : SONDAGGI elettorali POLITICI: intenzioni di voto e ultime notizie, la Fiducia nel Governo Conte con la Lega che straccia il M5s nel consenso dei ministri. Salvini-Giorgetti battono Di Maio(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Migranti : Di Maio - Saviano? pregiudizi su governo : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io e Saviano abbiamo avuto alti e bassi. In generale l’atteggiamento nei confronti del governo che è di grande pregiudizio” sul tema Migranti. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. Ma è “un’ingiustizia”, ha spiegato, perchè “noi stiamo continuando a salvare le persone in mare, facciamo operazioni di salvataggio e lo facciamo da soli”. L'articolo ...

Scontro nel governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Politica : vertice di governo tra Conte - Salvini - Di Maio - Tria : Reuters riferisce che a Palazzo Chigi è in corso un vertice di governo tra il premier Giuseppe Conte, i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. La notizia sarebbe confermata da una fonte parlamentare e una governativa. , CC - www.ftaonline.com,

Governo : Di Maio incontra sindacati Mise e ministero Lavoro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho voluto incontrare i rappresentanti sindacali dei due Ministeri perché sono consapevole dell’importanza dell’azione che la macchina amministrativa svolge per l’adempimento del mio mandato”. Così in una nota il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio a termine degli incontri con i rappresentanti sindacali dei dipendenti e dirigenti dei ministeri del Lavoro e ...

Dl dignità - Di Maio : governo non arretra : 9.46 "Il parlamento deve poter discutere il decreto e di migliorarlo, credo non ci sia bisogno della fiducia ma -lo dico da capo politico del M5S-non arretreremo sulle norme". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio a Radio1 in merito al decreto dignità, criticato da molti settori imprenditoriali che chiedono modifiche in sede di conversione. "Migliorare significa aggiungere" e non "annacquare",afferma Di Maio, aperto a emendamenti ...

Riforma Pensioni 2018/ Di Maio taglia assegni d’oro : caos Miur-Inps - ira Cgil contro Governo (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Di Maio tradisce anche i pm pur di salvare il governo : Hanno fatto a pezzi anche l'ultimo feticcio: i magistrati. Ormai si fa fatica a seguire i cambiamenti del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio sembra un acrobata impegnato in imprevedibili evoluzioni al trapezio. Del resto, il patriarca Gianroberto Casaleggio teorizzava l'ircocervo grillino come una creatura in grado di muoversi a seconda degli umori della "rete". Quindi se l'alleato Matteo Salvini è il beniamino delle folle, meglio ...

Lavoro - Di Maio : “Potenzieremo i centri per l’impiego. Primi 30 giorni di governo? Fatto cose che sembravano impossibili” : “Ho detto a tutti gli assessori regionali che ci vedremo ogni 10-15 giorni per lavorare al potenziamento dei centri per l’impiego. Noi come governo ci metteremo più soldi, ma prima di tutto loro ci devono dire, Regione per Regione, cosa non sta funzionando, perché non voglio sprecare soldi”. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali al ...

Jerry Calà si schiera con il governo : la doppia libidine (coi fiocchi) di Di Maio : Jerry Calà si schiera con il governo giallo-verde e incassa il plauso di Luigi Di Maio. "Tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali...

Governo : Salvini al top della classifica fiducia - Di Maio al quinto posto con Savona : ...3, seguito da Giulia Bongiorno, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con 45,8, e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria con 43,8. Al quinto e sesto posto, quasi pari merito,...