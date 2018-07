Di Maio corregge il ministro Savona

Di Maio corregge Savona : nessuno pensa di uscire dall'euro : Il governo non pensa a far uscire il Paese dall'euro ma l'Italia dà 20 miliardi all'Ue e vuole 'ottenere risultati'. Lo ha affermato il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio , ...

Salvini corregge Di Maio : "Bene la lotta al precariato ma non danneggiare le imprese" : MILANO - L'applauso più convinto della platea dell'Auditorium Milano Congressi, Matteo Salvini lo raccoglie quando parla dell'imperativo del governo di 'sburocratizzare' la vita delle imprese. E ...

Salvini shock : "Censimento sui rom" - poi si corregge | Di Maio : è incostituzionale : Il ministro dell'Interno: "Occorre una ricognizione per vedere chi, come e quanti sono". Protesta dell'associazione nomadi: "Sarebbe un censimento etnico". Poi frena: "Non parlavo di schedatura"