tuttosport

: Ansa #news #Piemonte: Di Francesco, Ronaldo valore per Italia - PiemonteBT : Ansa #news #Piemonte: Di Francesco, Ronaldo valore per Italia - Ansa_Piemonte : Di Francesco, Ronaldo valore per Italia. Tecnico Roma su acquisto Juve: Giocatore di grandissimo livello #ANSA -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) ANSA, - ROMA, 11 LUG - "Secondo me l'arrivo di Cristianoè unaggiunto per il nostro campionato. Il fatto poi che se ne parli tanto aiuta ad esportare il marchio della Serie A in tutto ...