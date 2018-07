Di Francesco | “Ronaldo? Sarà un valore aggiunto per nostro campionato”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 luglio 2018) “L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve?unper il calcio d’italiano. Già il fatto che si esporti il marchio della A in tutto il mondo può essere solo un bene”. Sono le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di, ai microfoni della tv giallorossa in merito all’acquisto di CR7 da parte della Juventus. “Ovviamente quando ci giocheremo contro bisognerà fare un pizzico di attenzione in più, perché è un giocatore che riesce a trovare il gol con grandissima facilità”, haDi. (AdnKronos)L'articolo Di: “Ronaldo?unpercampionato” CalcioWeb.