Decreto dignità | Pd appoggia M5s Fronte del sì | Stacchiamoli dalla Lega

Ora il Pd tende la mano al Movimento 5 Stelle : "Sì al Decreto Dignità" : Votare sì al decreto Dignità per mettere i primi, ?, mattoncini della convergenza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle , incrinando così l'asse di governo tra i pentastellati e la Lega . È l'...

Andrea Orlando - la mossa disperata per far tornare al governo : disposto a votare il Decreto dignità : Al piddino Andrea Orlando quasi non sembra vero che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio abbia sfornato un decreto dignità sul lavoro più a sinistra di quanto non sia mai stato in grado di fare il Pd ...

Decreto dignità - nel Pd spunta il fronte del sì : aiutiamo M5S : Il Partito democratico rischia di dividersi sul Decreto dignità, Decreto che, peraltro, al momento parrebbe fermo al palo perché non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, anche se ...

FI critica il 'Decreto Dignità' e chiede modifiche in Parlamento : Il primo provvedimento a firma Di Maio non piace all'ex presidente Berlusconi. Secondo lo stesso, il 'DecretoDignità' danneggia gli imprenditori. Secondo, invece, il Ministro Di Maio, il Dl guarda con attenzione alla categoria meno abbiente, che ha maggiore bisogno di protezione: difatti il decreto stesso non è al servizio delle lobby. Il provvedimento viene valutato da FI con molta diffidenza, di sinistra, e spinge la Lega a differenziarsi dal ...

Che fine ha fatto il “Decreto dignità”? : Il decreto legge sul lavoro non è ancora stato nemmeno pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il suo percorso in Parlamento si annuncia delicato The post Che fine ha fatto il “decreto dignità”? appeared first on Il Post.

Decreto dignità - inizio discussione alla Camera dal 24 luglio. Pd e Fi : “Talmente urgente che non si trova il testo” : Il Decreto dignità arriverà in Aula a Montecitorio il 24 luglio e le votazioni saranno il 25 e il 26. Mentre si attende la versione definitiva del testo approvato dal cdm il 2 luglio scorso e che, fanno sapere fonti del governo, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore, la capigruppo della Camera ha già fissato l’inizio della discussione in Parlamento. Dal momento della pubblicazione, l’assemblea avrà 60 giorni di ...

Lavoro : Decreto dignità in aula Camera dal 24 luglio : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il 24 luglio inizierà la discussione generale in aula alla Camera del decreto dignità. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il 25 e il 26 luglio proseguirà l’esame con le votazioni sul provvedimento. L'articolo Lavoro: decreto dignità in aula Camera dal 24 luglio sembra essere il primo su Meteo Web.

Boccia : il Decreto dignità va corretto : 15.28 Confindustria chiede di "correggere e migliorare in Parlamento" il decreto Dignità. Il presidente degli industriali Boccia afferma che del decreto si "condivide il fine della lotta alla precarietà e delocalizzazione selvaggia ma non gli strumenti" utilizzati. Sono strumenti, spiega,che "non aiutano questo percorso ma anzi lo depotenziano e mettono ansia all'interno del mercato". Plauso all' intervento del ministro Tria all'Abi sui conti ...

Conte : Decreto dignità rilancerà i consumi : 'Il faro della nostra politica estera è e deve rimanere il nostro interesse nazionale. Quanto ai punti di riferimento, ne abbiamo alcuni e sono sempre gli stessi: la Nato e gli Stati Uniti, nostro ...

Il Decreto dignità ancora sul tavolo di Di Maio : Tecnicamente viene definito "tempo necessario per l'armonizzazione delle norme con la relazione tecnica". Tradotto: il testo del decreto dignità, annunciato, rinviato più volte e infine approvato dal Consiglio dei ministri il 2 luglio, non è ancora arrivato alla Ragioneria generale dello Stato, che dovrà apporre la sua bollinatura. Un altro ritardo. Un altro inciampo, non da poco, su un percorso travagliato, visto anche il pressing della Lega ...

Decreto dignità - i voucher mettono in crisi Salvini e Di Maio : Idee ancora un po' confuse sui voucher per il pagamento dei lavoratori occasionali, con il Decreto dignità che non trova pienamente concordi Movimento 5 Stelle e Lega. Il leader del Carroccio, Matteo ...

Cosa rimarrà del Decreto dignità dopo la guerriglia parlamentare : Non sarà il predominio assoluto di Salvini a far cadere il governo gialloverde. Non sarà nemmeno l'inconsistenza del Premier, la sua straordinaria abilità di rendersi invisibile, che in un cartoon della DreamWorks andrebbe benissimo, a sfarinare l'alleanza populista.Sarà il parlamento, tempio sacro e intoccabile dell'ideologia grillina, a mettere i bastoni tra le ruote al presunto governo del cambiamento. Per il ...