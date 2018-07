Dazi | gli USA varano nuove tariffe contro il Made in China

Dazi - Coldiretti : +300% del Made in Italy in Qatar - patto con gli sceicchi : Le esportazioni di prodotti agroalimentari tricolori in Qatar sono letteralmente quadruplicate nell’arco degli ultimi dieci anni fino a raggiungere il valore record di 36 milioni di euro. E’ quanto emerge da una analisi ella Coldiretti in occasione della visita nel Paese arabo di una delegazione ufficiale dall’Italia per rafforzare la cooperazione nei campi dell’agricoltura, della produzione di bestiame e della distribuzione di cibo. Il ...

FonDazione vittime dei reati - Tagliaferri - Fd'I - : 'Nessuna chiarezza sulla distribuzione dei fondi' : E' evidente la scelta discrezionale e politica. Magari fra le migliaia di reati contro la persona che avvengono in questa regione ogni anno, molti altri sarebbero quelli da prendere in considerazione.

La preoccupazione di Mario Draghi per i Dazi : "Tempi incerti - solo un'Europa unità può resistere agli shock". : "In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita". Davanti al Parlamento europeo, dove ha svolto un'audizione, è il presidente della Bce, Mario Draghi, ad avvertire sui rischi che corre l'Europa a causa dei dazi e del ritorno delle politiche protezionistiche. La ricetta di Draghi è un'Europa più unita: "Per sostenere la fiducia e continuare l'espansione ...

Dazi - la Cina rilancia l’offensiva economica dai Balcani : «Vogliamo un’Europa forte» : Mentre rafforza i legami economici con i?Paesi dell’Europa orientale e Balcanica, la Cina rassicura e blandisce l’Unione Europea, proponendosi come alfiere della cooperazione internazionale e dei liberi commerci nel tentativo di stabilire un fronte comune - in vista delle guerre commerciali scatenate da Donald Trump - al prossimo vertice bilaterale del 16-17 luglio a Pechino....

Guerra dei Dazi - le strategie degli investitori per sopravvivere : Le classi di investimento più a rischio come azioni e mercati emergenti sono quelle più esposte alle notizie negative ma anche quelle che potrebbero beneficiare di un eventuale spiraglio nelle trattative . Canada e Messico i più vulnerabili. Sul fronte valutario la corsa del dollaro potrebbe avere il fiato corto...

Usa-Cina, guerra Dazi su 34 miliardi di prodotti. Pechino: "bullismo commerciale". Donald Trump contro replica: "Altri 500 miliardi di prodotti nel mirino se ci saranno delle ritorsioni"

Successo per l'evento sulla legge 'Gelli' promosso dalla FonDazione 'Giovanni Paolo' e dall'Ordine degli Avvocati : "La responsabilità sulle Linee Guida conferita dalla legge all'Istituto ne riconosce la competenza scientifica, ma anche il ruolo di ponte tra scienza medica e cittadino" ha affermato il Presidente ...

Guerra Dazi Usa - Cina non farà deragliare Emergenti : La politica commerciale statunitense continua a confondere e distrarre i policymaker globali. I colloqui commerciali tra Pechino e Washington sono progrediti a sprazzi e bocconi. Parte del problema è ...

Dazi - già in vigore tariffe di ritorsione cinesi sugli Usa : Roma, 6 lug., askanews, - La Cina ha iniziato a imporre tariffe doganali di ritorsione sui beni Usa dopo l'entrata in vigore di Dazi statunitensi per 34 miliardi dollari sulle importazioni cinesi. Lo ...

Forex : Euro/dollaro si mantiene sopra soglia 1 - 17$ - focus su payrolls e Dazi : E oggi non mancano gli spunti interessanti per far muovere il cambio più scambiato al mondo. A cominciare dall'entrata ufficiale in vigore dei dazi Usa sui prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari. ...

Dazi - la Cina risponde agli Usa e attacca Trump : "Bullismo economico" : MILANO - Gli Stati Uniti hanno imposto Dazi per 34 miliardi di dollari sull'import cinese con una mossa da 'bullismo commerciale' che ha dato il via alla più grande guerra degli scambi nella storia ...

Commercio - scatta la tagliola dei Dazi USA sulla Cina : Al via da questa mattina i dazi imposti dal Presidente americano Donald Trump sui prodotti importati dalla Cina . La misura annunciata da tempo è scattata alla mezzanotte di washington, vale a dire ...