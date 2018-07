Dazi | Cina pronta a nuove ritorsioni contro gli Stati Uniti

Nuovi Dazi Usa contro la Cina per 200 mld dollari - ora si teme la risposta di Pechino. E le Borse vanno giù : L'escalation della guerra commerciale tra le due maggiori potenze economiche al mondo fa tremare i mercati finanziari: da Shanghai a Tokyo, fino a Francoforte e Londra, compresa Milano, le piazze ...

GUERRA DEI Dazi/ Trump vuol colpire la Cina per altri 200 miliardi. Nel mirino tabacco e prodotti alimentari : La GUERRA dei DAZI tra Usa e Cina non sembra viCina a una fine. Trump pronto a colpire prodotti alimentari e tabacchi per 200 miliardi di dollari. Pechino pronta a rispondere(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:36:00 GMT)

Da Trump ancora Dazi contro la Cina : colpiti beni per un valore di 200 mld : L'amministrazione Trump ha annunciato ieri notte un nuovo drammatico round di dazi contro la Cina, colpendo con sanzioni del 10% beni per un valore

Guerra dei Dazi - Trump tassa prodotti alimentari e tabacco dalla Cina : affondo da 200 miliardi : ... anche a costo di mettere a rischio l'economia americana che invece in questo momento vola alto. Ancora una volta la visione global del Presidente parte dai suoi interessi local: Trump infatti ...

Dazi. Pronta lista Usa su prodotti Cina : 02.30 L'amministrazione Trump ha messo a punto una lista di prodotti importati dalla Cina per un valore di 200Mld di dollari su cui potranno essere imposti dazi del 10%. Lo riferiscono media negli Stati Uniti, citando fonti secondo cui la lista verrà resa nota nelle prossime ore. Nei giorni scorsi Washington aveva attivato misure del valore di 34 mld di dollari, prima tranche di un'azione preliminare da 50 mld e gli Usa avevano minacciato ...

Effetto Dazi - La Tesla alza i prezzi del 20% in Cina : La Tesla è il primo costruttore ad aver incrementato i prezzi delle proprie automobili in Cina a seguito dell'imposizione dei nuovi dazi d'importazione. I listini delle elettriche di Elon Musk hanno infatti subito un rialzo del 20% che andrà a coprire le nuove tariffe doganali introdotte dal Paese asiatico sui beni importati dagli Stati Uniti come risposta ai dazi appena introdotti dal governo Trump.Rincari a doppia cifra. La guerra dei dazi tra ...

USA vs CINA/ L'antipasto pericoloso della guerra dei Dazi : Dopo la decisione degli Stati Uniti, e la risposta della CINA, si è accesa la guerra dei dazi, che potrebbe avere implicazioni con danni globali. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:06:00 GMT)

Dazi - la Cina rilancia l’offensiva economica dai Balcani : «Vogliamo un’Europa forte» : Mentre rafforza i legami economici con i?Paesi dell’Europa orientale e Balcanica, la Cina rassicura e blandisce l’Unione Europea, proponendosi come alfiere della cooperazione internazionale e dei liberi commerci nel tentativo di stabilire un fronte comune - in vista delle guerre commerciali scatenate da Donald Trump - al prossimo vertice bilaterale del 16-17 luglio a Pechino....

La guerra dei Dazi tra Usa e Cina è ufficialmente cominciata : Pechino ha promesso di 'non sparare il primo colpo' nel conflitto che avrebbe danneggiato non solo l'economia cinese, ma anche quella statunitense, con ricadute sull'economia globale: alle 12.01, ...

Fra America e Cina è guerra dei Dazi. Pechino contro Trump : “Fa il bullo” : «Gli Stati Uniti hanno scatenato la più grande guerra commerciale della storia». Così Pechino ha commentato le tariffe del 25% imposte da Washington sull’importazione di prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari, a cui la Repubblica popolare ha subito risposto con una rappresaglia analoga. Il presidente Trump minaccia ora un’escalation da 500 mili...

Dazi Cina-Usa - è scontro Mondiale/ Xi Jinping a Trump : per gli orientali si tratta di bullismo commerciale : Usa-Cina, guerra Dazi su 34 miliardi di prodotti. Pechino: “bullismo commerciale”. Donald Trump contro replica: “Altri 500 miliardi di prodotti nel mirino se ci saranno delle ritorsioni"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:47:00 GMT)

Dazi - Malmstroem : 'Preoccupante l'escalation Usa-Cina' : La guerra dei Dazi tra gli Usa e la Cina è una "escalation preoccupante che danneggia chiaramente l'economia mondiale". E' questo il commento su Twitter del commissario Ue al Commercio Cecilia Malmstroem dopo l'entrata in vigore delle nuove misure di Washington, la risposta di Pechino e la minaccia ...