Da Boschi a Gasparri | chi sono le 560 personalità sotto scorta in Italia?

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 luglio : Tutti quelli con la scorta. Da Boschi a Gasparri - da Rotondi a Vespa : 560 vip protetti da 2100 agenti : Sicurezza – Quasi 2.500 uomini per 560 personalità “Giù le mani dalla mia scorta”. Viaggio tra i vip sotto protezione Dossier – Da Gasparri a D’Alema, chi ha resistito ai tagli. E giornalisti star, più a rischio dell’ex pm Ingroia di Alessandro Mantovani Sotto la maglietta di Marco Travaglio Fra i testimonial in maglietta rossa della campagna lanciata da don Luigi Ciotti, trovo decine di amici che hanno partecipato a tante ...