Cristiano Ronaldo-Juventus | parla Allegri | “la telefonata | il suo ruolo ed il mercato

'Balalaika' - chi è Cristiano Ronaldo : CR7 ha da sempre sbalordito tutti con il suo talento e le sue azioni decisive: ma quando iniziò la sua carriera nel mondo del calcio ? Ecco un piccolo riassunto delle tappe fondamenti di questo fuori ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - sciopero dei lavoratori Fiat : CR7 è un investimento - non una spesa! Possibile che non si capisca? : L’affare Cristiano Ronaldo deve fare i conti con le prime dure critiche, alcuni operai Fiat pronti allo sciopero contro la famiglia Agnelli “Inaccettabile che l’azienda chieda enormi sacrifici ai lavoratori di FCA e CNHI e poi spenda centinaia di milioni di euro per un calciatore. È normale che una sola persona guadagni milioni e migliaia di famiglie non arrivino alla metà del mese? Questa disparità di trattamento non può ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - ritratto pop della star che si prepara a monopolizzare l’attenzione di Torino (e non solo) : L’unico Ronaldo che fino all’altro ieri conoscevano alla Juventus era quello “andato a sbattere” contro Iuliano nel match di campionato dell’aprile ’98. Ora, dal “Fenomeno” a Cristiano Ronaldo la Torino bianconera dovrà imparare un nuovo alfabeto per offrire al sovrano del calcio un’ospitalità degna di quella riservata ai Savoia. Intanto andranno messi al bando gianduia, nocciola e cioccolate varie. Già perché CR7 per mantenere quel vitino da ...

CR7 : il beauty look di Cristiano Ronaldo : Dopo tanta attesa, l’annuncio: Cristiano Ronaldo passa alla Juventus. Il sogno per milioni di tifosi è diventato realtà dopo giorni di rumors. Certamente l’uomo più chiacchierato del momento, CR7, così lo chiamano i più addicted, non è solo un calciatore, ma anche la seconda persona al mondo con più follower su Instagram (134 milioni) e pure un indiscutibile modello di bellezza, venerato e copiato in ogni dove. Ecco allora i ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ufficiale/ Ultime notizie - Veltroni : "è come se fosse arrivato Pelè" : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:27:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Messi - la rivalità continuerà in Champions : uno ha stimolato l’altro - sino a diventare i migliori al mondo : Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, una rivalità storica come altre ben note in alti sport, i paragoni si sprecano Mohamed Ali-Joe Frazier, Alain Prost-Ayrton Senna, Roger Federer-Rafael Nadal e Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Il duello tra il portoghese e l’argentino ha già il suo posto tra le grandi rivalità della storia di questo sport, ma l’addio di CR7 al Real Madrid apre una grande domanda: ci saranno più episodi della sfida ...

Grazie a Cristiano Ronaldo alla Juventus adesso sono pansessuale : Ovviamente in realtà il calabrone secondo la scienza può volar e, e i risultati hanno portato a lesioni dei muscoli lombari e pignoramenti presso terzi. Perché ho cominciato un post su Cristiano ...

Capello : 'Cristiano Ronaldo il giocatore perfetto - complimenti alla Juve. Ma 'Il Fenomeno' era superiore' : Un colpo importantissimo per la Juventus e non solo. A giovare dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A sarà tutto il calcio italiano: ne è convinto Fabio Capello, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell'acquisto da parte della società bianconera del campione portoghese. L'ex allenatore della Juventus si è anche complimentato con Andrea Agnelli e Beppe Marotta per la portata dell'...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : le reazioni sui social del mondo NBA : Se il calciatore più forte del mondo cambia squadra, tutti, anche i più grandi campioni dello sport mondiale, da professionisti diventano semplici spettatori e ammiratori. E così anche il mondo NBA ha commentato attraverso i social network quello che da più parti è stato definito come "l'...

Cristiano Ronaldo : ecco perché il suo arrivo alla Juventus è un grande affare per Jeep : La Juventus pagherà un totale di 112 milioni di euro per portare Cristiano Ronaldo in Italia dal Real Madrid. Ma la squadra italiana non sarà l’unica a guadagnarci dall’arrivo di CR7. Fiat Chrysler Automobiles NV, il cui logo Jeep campeggia sulle maglie della squadra, potrebbe ottenere un enorme incremento pubblicitario nell’affare. Se Ronaldo portasse la Juventus in finale di Champions League, l’esposizione mediatica varrebbe circa 58,3 milioni ...

Ronaldo - De Laurentiis : 'Welcome Cristiano! Più sale e più pepe' : 'Welcome cristiano! Più sale e più pepe'. Lo scrive su twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dando il suo benvenuto al nuovo attaccante della Juventus, il cinque volte Pallone d'Oro ...

Cristiano Ronaldo - la Spagna saluta il fuoriclasse : 'Non c'è un altro come lui' : Anche Sport titola sul portoghese: 'Shock Cristiano', e spiega che 'il Real accoglie la richiesta della sua stella e lo vende alla Juve per 105 milioni' e conclude: 'dopo l'addio di Cr7 e quello di ...

10 cose hi-tech che si potevano fare con i soldi dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo : Ora che la Juventus ha davvero acquistato CR7, ecco un elenco semi-serio di investimenti alternativi che si sarebbero potuti realizzare con tutti quei soldi

Cristiano Ronaldo - l’intervista esclusiva a GQ : C’è un Cristiano Ronaldo ovunque. Anche quando è nascosto, anche quando non parla. C’è. Una presenza, oltre il mistero, l’annullamento della riservatezza, la fine del privato. Gioca tra le 55 e le 80 partite all’anno, tutte in diretta globale, con audience che vanno da un milione fino a due miliardi e mezzo di persone. I suoi account social contano 310 milioni di follower (120 su Instagram). L’immagine di lui che si fa dare un cellulare in campo ...