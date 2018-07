Cristiano Ronaldo alla Juventus | ufficiale Ultime notizie | lunedì la presentazione | sarà

“Shock Cristiano” - “Non ce ne sarà un altro uguale” : la rassegna stampa spagnola dopo il passaggio di Ronaldo alla Juve [GALLERY] : I giornali spagnoli hanno regalato intere prime pagine a Cristiano Ronaldo, passato ufficialmente dal Real Madrid alla Juventus E’ il colpo del secolo, la Juventus annuncia ufficialmente l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Oltre cento milioni di euro al club di Florentino Perez, che ha accettato di lasciar partire l’asso portoghese una volta appresa la sua volontà di andare via. Un trasferimento pazzesco, che ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : affare da oltre 350 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 150 milioni. A CR7 30 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’operazione vale circa 400 milioni è la più importante della storia del calcio italiano Segui su affaritaliani.it

Juventus. Con Cristiano Ronaldo parte l’assalto alla Champions : Lunedì 16 luglio Torino vivrà il Cr7 day. Un evento in grande stile per lo sbarco del fenomeno Cristiano Ronaldo

Il sogno (d’oro) è realtà - ecco Cristiano Ronaldo nuovo simbolo della Juve : Tutto vero: il colpo del secolo non è più un sogno d’oro, ma solida realtà. Cristiano Ronaldo diventa un giocatore della Juve in un giorno di luglio che i tifosi bianconeri difficilmente scorderanno, ma che allo stesso tempo rappresenta una svolta epocale anche per il calcio italiano. Il più forte giocatore al mondo, capace di vincere 5 Champions L...

Il sogno - d'oro - è realtà - ecco Cristiano Ronaldo - nuovo simbolo della Juventus : Un gesto di fair play ed amore del calcio che aveva colpito Ronaldo, tanto da ringraziare i tifosi con un video, e che gli ha fatto scattare quella scintilla capace di ribaltare un mondo dove ...

Il volto segreto di Cristiano Ronaldo tra Lussemburgo e Jersey : Da ieri Cristiano Ronaldo è passato dal Real Madrid alla Juventus per 105 milioni di euro e guadagnerà 30 milioni netti l'anno per quattro anni. È una delle più grandi operazioni nel mondo del calcio italiano. Ma per conoscere l'altro lato di CR7, l'uomo d'affari la cui fortuna personale viene stimata in circa 300 milioni di euro, bisogna andare a Lussemburgo...

Cristiano Ronaldo - l'oro della Juve : operazione complessiva da 350 milioni : TORINO - Una luce abbagliante nell'estate più buia degli ultimi anni per il calcio italiano, un segnale di forza senza precedenti nella storia bianconera, una pietra miliare, proprio come...

Ufficiale : Cristiano Ronaldo è bianconero : L'operazione del secolo nel mondo del calcio si è appena conclusa: Cristiano Ronaldo, è ufficialmente un calciatore [VIDEO] della Juventus. Ha firmato un contratto di quattro anni da 30 milioni a stagione. Le voci di presunte trattative tra il Real Madrid e il club bianconero si rincorrevano da giorni. Ora, è arrivata la tanto attesa conferma con Cristiano Ronaldo che ha scritto una lettera d'addio alla sua squadra, pubblicata sul sito del Real ...

Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juve : Ormai la notizia è ufficiale e la si può leggere praticamente sulle testate sportive di tutto il mondo. Cristiano Ronaldo vestira' la maglia della Juventus [VIDEO]: la trattativa per portare a Torino colui che, insieme a Leo Messi, è considerato il più forte calciatore del mondo, ha visto la fumata bianca nel pomeriggio di ieri, 10 luglio 2018, data che per il calcio italiano è ormai storica. I tifosi bianconeri, ma tutti gli appassionati di ...

Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juve : Ormai la notizia è ufficiale e la si può leggere praticamente sulle testate sportive di tutto il mondo. Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus: la trattativa per portare a Torino colui che, insieme a Leo Messi, è considerato il più forte calciatore del mondo, ha visto la fumata bianca nel pomeriggio di ieri, 10 luglio 2018, data che per il calcio italiano è ormai storica. I tifosi bianconeri, ma tutti gli appassionati di calcio in ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS : UFFICIALE - 117 MILIONI/ Ultime notizie - Del Piero : "E' una figata!" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: è UFFICIALE l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:37:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - lo Stadium è pronto ad accogliere così CR7 [VIDEO] : La Juventus ha messo a segno il sogno del secolo, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Il club sta preparando una grande festa per lunedì, giorno della presentazione allo Stadium. Come dimenticare la rete fantastica in rovesciata nella gara dei quarti di finale e la standing ovation del pubblico bianconero. Adesso i tifosi pronto ad alzarsi in piedi, ...

Cristiano Ronaldo passa alla Juve - è ufficiale : un affare da 112 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno è diventato realtà. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Real Madrid. Juventus Football Club ha raggiunto...

Cristiano Ronaldo alla Juve per 100 milioni : è l’affare del secolo : Al calciatore andranno 30 milioni di euro netti per 4 anni. L’operazione vale circa 360 milioni ed è la più importante della storia del calcio italiano