Cristiano Ronaldo alla Juve | è il miglior acquisto di sempre in Serie A? VOTA

Cristiano Ronaldo - la rosicata di Massimo Moratti : 'L'avrei visto bene all'Inter' : Se c' è qualcuno che sta prendendo in maniera poco simpatica l' arrivo di Ronaldo alla Juve, e non si preoccupa di negarlo, questo è ovviamente Massimo Moratti, ex presidente dell' Inter. 'Se ...

“Non sei vera!”. Cristiano Ronaldo - ecco chi è la fidanzata. E le foto hot volano : Capelli neri, occhi scuri e pelle ambrata. Segni particolari: bellissima. Georgina Rodriguez da due anni fa coppia fissa con Cristiano Ronaldo, la stella del calcio acquistata dalla Juventus per oltre 100 milioni di euro. E ora con il fuoriclasse, anche lei è pronta a sbarcare a Torino. Fisico prorompente, classe 1995, lo scorso novembre Georgina è diventata mamma della piccola Alana Martina, quarta figlia di CR7 e primogenita della coppia. ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - così la stampa mondiale celebra CR7 : Roma, 11 lug., askanews, - L'affare del secolo, il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, è celebrato da tutti i giornali del mondo. 'Shock Cristiano' titola lo spagnolo Sport. 'CR SETTE'. Mundo Deportivo apre così la propria edizione odierna, con Cristiano Ronaldo già in maglia bianconera. Il quotidiano catalano guarda al ...

Il parallelismo delle scelte di Cristiano Ronaldo e LeBron James : ... specialmente se nelle prossime stagioni si muoveranno di nuovo i top al mondo come Neymar, Lionel Messi o Kylian Mbappé,. Dove James può colmare il gap con CR7 è nei guadagni fuori dal campo: la ...

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Giorni - ore - minuti e secondi : le cifre sono pazzesche : Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le cifre che il campione portoghese percepisce al giorno, all’ora, al minuto e al secondo sono pazzesche Cristiano Ronaldo alla Juventus, meglio noto come il colpo del secolo. La società bianconera ha strappato il fuoriclasse portoghese al Real Madrid per la modica cifra di 105 milioni, nemmeno poi così tanti visto il valore del giocatore. Ma non solo: CR7 guadagnerà la cifra monstre ...

Ilary Blasi affossa Cristiano Ronaldo/ Dalla battuta a Balalaika al Grande Fratello Vip : "io concorrente?" : Ilary Blasi affossa Cristiano Ronaldo a Balailaka: la battuta della conduttrice scatena le critiche del popolo del web che prende di mira anche Francesco Totti.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juve - ecco quanto guadagna ogni giorno - ogni ora - ogni minuto e ogni secondo [CIFRE e DETTAGLI] : La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid: un’operazione storica per il mondo del calcio e soprattutto per la Serie A, che dopo moltissimo tempo torna ad avere un campione di questo livello e ritrova l’appeal perduto negli scorsi anni. Il club bianconero verserà 100 milioni di euro (pagabili in due esercizi) nelle casse del Real Madrid, un vero e proprio affare per il calciatore più forte del mondo pagato ...

Cristiano Ronaldo dopo l’arrivo alla Juve sposa Georgina in Italia? Il gossip : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in Italia? dopo l’arrivo alla Juve il campione potrebbe presto convolare a nozze Cristiano Ronaldo alla Juve è sicuramente la notizia del momento. Da quando si è iniziato a vociferare sul suo arrivo in Italia fino alla chiusura della trattativa con la squadra, infatti, non si è parlato d’altro […] L'articolo Cristiano Ronaldo dopo l’arrivo alla Juve sposa Georgina in Italia? Il ...

I migliori consigli per dormire bene : l’incredibile metodo di Cristiano Ronaldo e il parere degli esperti : dormire bene è fondamentale per la salute fisica e mentale e il sonno deve essere di qualità e della giusta durata. La vita frenetica dei tempi moderni ci porta sempre più spesso a dedicare poche ore al riposo e molte delle persone che hanno dei problemi in questa sfera non chiedono consiglio al proprio medico. Eppure non conviene trascurare un aspetto così importante come il dormire bene perché può influire sulle “capacità intellettive e sul ...

Cristiano Ronaldo-Juve - l’accoglienza shock dei tifosi del Napoli : il VIDEO che fa infuriare i bianconeri : Cristiano Ronaldo alla Juventus, si è concluso nelle ultime ore la trattativa di calciomercato del secolo, i bianconeri si sono assicurati le prestazioni del miglior calciatore al mondo. Un innesto super non solo per i bianconeri ma per tutto il calcio, si avvicina un evento incredibile che è quello delle presentazione di lunedì allo Stadium, un appuntamento seguito da tutto il mondo. Nel frattempo sul web sta circolando un VIDEO che ha ...

Cristiano Ronaldo - il commovente messaggio della sorella di CR7 per il nuovo ciclo dell’amato fratello : Cristiano Ronaldo alla Juventus: il messaggio della sorella di CR7 per il passaggio del portoghese dal Real Madrid ai bianconeri “Mio amato fratello, amore mio, mio ??guerriero, mio ??esempio di lotta e umiltà, mio ??benedetto. La verità è che non dobbiamo dimenticare e non c’è nulla che io possa dire, e abbiamo avuto il privilegio di vederti brillare sempre di più, ne ho la certezza totale (che chiuderai un ciclo e ne aprirai un altro) ...

Cristiano Ronaldo - l’ex gieffina Daniela Martani shock contro CR7 e la spesa milionaria della Juventus : “spero si faccia male” : Daniela Martani e le parole shock contro l’affare Cristiano Ronaldo-Juventus: l’ex gieffina a favore dei diritti degli animali e contro l’accordo milionario per portare CR7 a Torino Tutti parlano di Cristiano Ronaldo. Dopo l’affare concluso dalla Juventus per 120 milioni di euro, che ha portato il portoghese a Torino, il web si divide tra chi reputa l’acquisto di CR7 il colpo del secolo e chi lo giudica male. ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - ecco il benvenuto da parte di Allegri : “So che e’ molto contento, e’ un grande professionista, e’ un valore importante per una squadra che ha gia’ fatto grandissimi cose, ma soprattutto per il calcio italiano”, sono le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa al Parlamento europeo, questo il pensiero sul colpaccio Cristiano Ronaldo. “La Juventus ha grandi professionisti e lui ...

Calciomercato Juventus - ciclone bianconero : altri due colpacci dopo Cristiano Ronaldo - mosse incredibili anche in difesa - ecco il nuovo 11 stellare [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus sta costruendo una squadra pazzesca. dopo il riscatto di Douglas Costa e gli arrivi di Cancelo ed Emre Can, i bianconeri hanno piazzato il colpo del secolo, si tratta di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso l’affare per poco più di 110 milioni di euro, al calciatore poco più di 30 milioni di euro a stagione. La Juventus adesso ha intenzione di ...