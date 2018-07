Crazy Stupid Love film stasera in tv 11 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RT @comingsoonit: Il regista di #LifeItself è Dan Fogelman, autore delle sceneggiature di Cars e Cars 2 ma anche di commedie sentimentali c… - sfiorata82 : RT @comingsoonit: Il regista di #LifeItself è Dan Fogelman, autore delle sceneggiature di Cars e Cars 2 ma anche di commedie sentimentali c… - hustleinhead : Domani sera c'è Crazy Stupid Love con il mio amore Steve Carell - IlDivanista : Che meraviglia di trailer! Leggero e toccante. Scritto e diretto dallo sceneggiatore di 'Crazy, Stupid, Love', una… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018)è ilin tv mercoledì 112018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Glenn Ficarra inseme a John Requa con protagonisti Steve Carell, Emma Stone e Ryan Gosling. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:USCITO IL: 16 settembre 2011 GENERE: Commedia ANNO: 2011 REGIA: Glenn Ficarra, John Requa CAST: Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone, Julianne Moore, Marisa Tomei, Kevin Bacon, Karolina Wydra, Crystal Reed, John Carroll Lynch, Joey King, Liza Lapira, Beth Littleford DURATA: 118 Minutiin tv:Il quarantenne Cal Weaver ha una vita perfetta: un buon matrimonio e due adorabili figli, una bella casa, un ...