CR7 mette nei guai FIFA 19 | cambi d’emergenza a due mesi dall’uscita

optimaitalia

: Io penso che un MANOLAS in quelle giornate di grazia e potenza mette paura ad un CR7 generico medio. - fabiotrp1 : Io penso che un MANOLAS in quelle giornate di grazia e potenza mette paura ad un CR7 generico medio. - OptiMagazine : #CR7 mette nei guai #FIFA19, cambi d'emergenza a due mesi dall'uscita - ErreOlivero : RT @matteo_curti: Segnalo la favolosa circostanza per cui, nel giorno di CR7, il canale Nove mette in onda “Tutti insieme appassionatamente… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Momento caldissimo per il calcio internazionale quello che stiamo vivendo nelle ultime ore, con CR7 che ha praticamente lasciato il Real Madrid per abbracciare la causa della Juventus. Uno di casacca che avrà ovviamente ripercussioni importanti anche in19, il simulatore calcistico sviluppato da Electronic Arts, che per il secondo anno consecutivo vedrà il portoghese vestire i panni dell'uomo copertina.Ovviamente numerose le feature dedicate a CR7 presenti in19, a partire dalle svariate schermate di caricamento finendo all'occhio di riguardo per il campione di Madeira all'interno della modalità Il Viaggio. Tanto lavoro che rischia di essere mandato in fumo per gli sviluppatori, che si saranno ormai rassegnati al fatto che bisognerà correre immediatamente ai ripari in vista del trasferimento del calciatore pluridecorato nella nostra Serie A.Ma comea ...