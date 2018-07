Cr7-Juve | una bella avventura per tutti e due

Juventus-Cristiano Ronaldo - lo Stadium è pronto ad accogliere così Cr7 [VIDEO] : La Juventus ha messo a segno il sogno del secolo, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Il club sta preparando una grande festa per lunedì, giorno della presentazione allo Stadium. Come dimenticare la rete fantastica in rovesciata nella gara dei quarti di finale e la standing ovation del pubblico bianconero. Adesso i tifosi pronto ad alzarsi in piedi, ...

Tutto vero : Cr7 alla Juventus - l'affare del secolo è realtà : 4 Ore 17.32 del 10 luglio 2018. Una data che entra nella storia nel calcio italiano, il momento in cui il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus è diventato ufficiale. Si tratta dell'orario in cui sul sito del Real Madrid è comparso un comunicato stampa con cui il club campione d'Europa ha reso noto l'addio al suo giocatore più rappresentativo degli ultimi anni. Nel corso della giornata, in effetti, erano attesi sviluppi, ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - parla Jorge Mendes : “club storico! La villa di Cr7? Falso - ecco dove vivrà…” : Cristiano Ronaldo-Juventus, Jorge Mendes si è detto felicissimo dell’accordo raggiunto col club torinese, l’agente di CR7 ha parlato a caldo “Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus. Lui è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ...

Con Cr7 la Juventus non ha acquistato solo un calciatore - ma ha acquisito un'azienda : Con Cristiano Ronaldo, la Juve non ha acquistato solo il calciatore più forte del mondo, ma l'azienda che fa capo allo stesso. Lo dicono, prima di tutto, le cifre sborsate: 105 milioni di euro al Real Madrid e 130 per quattro anni a Ronaldo. E se nel calcio europeo c'è chi è stato pagato di più (Neymar, per esempio, 222 milioni al Barcellona, 50 all'anno al calciatore), nel mondo non esiste nessuno che muova un ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - le prime parole di Marotta e la data della presentazione : il “Cr7 day” : Cristiano Ronaldo sconvolge la Serie A, il suo approdo alla Juventus verrà accolto dai tifosi bianconeri con un entusiasmo mai visto prima Cristiano Ronaldo-Juventus, affare fatto dopo una trattativa condotta in sordina in maniera sontuosa da Marotta ed Agnelli. Sotto traccia, un lavoro certosino per convincere il calciatore più forte al mondo a raggiungere la Serie A, dando lustro al nostro campionato un po’ in calo nelle ultime ...

Cr7 alla Juve - è ufficiale : al Real Madrid 112 milioni di euro : Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno è diventato Realtà. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Real Madrid. Juventus Football Club ha raggiunto...

Il Mattino tra i tifosi a Dimaro : «Cr7 alla Juve? Meglio Ancelotti» : «Il Mattino dei tifosi» in diretta dal ritiro azzurro a Dimaro. C'è Anna Trieste tra i cuori azzurri per raccontare la prima giornata di allenamento del Napoli.

Cristiano Ronaldo-Juventus : le cifre ufficiali dell’accordo col Real Madrid ed il contratto di Cr7 : Cristiano Ronaldo è un nuovo calciatore della Juventus, il fenomeno portoghese è stato prelevato dal Real Madrid a cifre da record La Juventus ha completato il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo. Da poco sono state rese note anche le cifre dell’affare che porterà il calciatore più forte al mondo alla corte di Massimiliano Allegri. Il Real Madrid, secondo quanto rivelato in una nota dal club, riceverà 100 milioni, pagabili in due ...