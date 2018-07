Calciomercato CR7 alla Juventus - il benvenuto degli avversari : da De Laurentiis a Totti : Il vicepresidente nerazzurro Zanetti da invece il suo benvenuto a Ronaldo aprendo anche lui il ragionamento al mondo del calcio italiano: "Arriva un patrimonio mondiale nel nostro campionato, l'Inter ...

CR7-Juve : lunedì presentazione-show allo Stadium :

CR7-Juve - i numeri del colpo del secolo : Il presidente del Real Madrid Perez ha accettato l'offerta dei bianconeri, il portoghese ha firmato per quattro anni dopo il blitz di Agnelli in Grecia

CR7-Juve - una bella avventura per tutti e due. E stavolta giocherà... : Non è una rivoluzione solo perché Ronaldo non è una regola, è un'eccezione su tutto, ma è un modo diverso di ragionare anche per una società di mondo come la Juve. Il punto di fondo è il nuovo ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - lo Stadium è pronto ad accogliere così CR7 [VIDEO] : La Juventus ha messo a segno il sogno del secolo, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Il club sta preparando una grande festa per lunedì, giorno della presentazione allo Stadium. Come dimenticare la rete fantastica in rovesciata nella gara dei quarti di finale e la standing ovation del pubblico bianconero. Adesso i tifosi pronto ad alzarsi in piedi, ...

CR7-Juve - Mendes : 'Cristiano è molto felice - vivrà nel centro di Torino' : 'Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo aggiunge la nota Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino . Auguriamo a Cristiano ed ...

Tutto vero : CR7 alla Juventus - l'affare del secolo è realtà : 4 Ore 17.32 del 10 luglio 2018. Una data che entra nella storia nel calcio italiano, il momento in cui il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus è diventato ufficiale. Si tratta dell'orario in cui sul sito del Real Madrid è comparso un comunicato stampa con cui il club campione d'Europa ha reso noto l'addio al suo giocatore più rappresentativo degli ultimi anni. Nel corso della giornata, in effetti, erano attesi sviluppi, ...

