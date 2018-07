CR7 | il beauty look di Cristiano Ronaldo

gqitalia

: RT @nikefootballita: Selvagge di nome, selvagge per natura. #Mercurial CR7 Savage Beauty, falle tue ora su NFA: - Boitlamo2 : RT @nikefootballita: Selvagge di nome, selvagge per natura. #Mercurial CR7 Savage Beauty, falle tue ora su NFA: - Boitlamo2 : RT @nikefootballita: Terrorizzali. Allaccia subito le nuove #Mercurial Superfly CR7 Savage Beauty di @Cristiano -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Dopo tanta attesa, l’annuncio:passa alla Juventus. Il sogno per milioni di tifosi è diventato realtà dopo giorni di rumors. Certamente l’uomo più chiacchierato del momento, CR7, così lo chiamano i più addicted, non è solo un calciatore, ma anche la seconda persona al mondo con più follower su Instagram (134 milioni) e pure un indiscutibile modello di bellezza, venerato e copiato in ogni dove. Ecco allora i prodotti per ricreare idealmente il suocase che forse non possono trasformarvi in un 5 volte pallone d’oro, ma sicuramente possono tornarvi utili. CAPELLI da vero numero 7 Può sudare, correre e colpire la palla di testa per 90 minuti, ma non c’è nulla che possa scompigliare l’acconciatura sempre perfetta di. Può avere i capelli più o meno corti, ricci oppure lisci, ma sono sempre lì, nella stessa posa, ...