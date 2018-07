Costano care alcune rimodulazioni Wind Tre | sanzione pesantissima per l’operatore

optimaitalia

(Di mercoledì 11 luglio 2018) LeTre sono da sempre al centro di vibranti discussioni, soprattutto in merito al passaggio alla fatturazione ogni quattro settimane e ai relativi aumenti imposti alle tariffe originali nel momento in cui le compagnie telefoniche sono state costrette a tornare sui rinnovi mensili. Doponotizie interessanti condivise coi nostri lettori ad inizio settimana, oggi 11 luglio dobbiamo prendere in esame una decisione che forse strapperà un sorriso agli utenti costretti ad affrontare un extra costo con tali operatori.Premesso che la vicenda, in modo diverso, coinvolge anche realtà come Vodafone e TIM, nel mirino di AGCM stavolta ci sono finite nello specifico leTre. Il motivo? Ad aggravare la posizione dei brand che hanno dato vita alla famosa fusione nel corso del 2017 ci sarebbe una campagna pubblicitaria ritenuta ingannevole. Proviamo dunque ...