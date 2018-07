Così combattiamo l' Ecomafia - Milano Post

Migranti - sotto il tendone del circo si raccontano storie di viaggio e di speranza : “Così combattiamo il pregiudizio” : “Vorrei dedicare questi racconti a chi non è arrivato: anche ognuno di loro aveva la sua storia”. Con questo omaggio si apre lo spettacolo “Caleidoscopio: History of your dreams” che ha debuttato all’interno del festival di circo contemporaneo Cirk Fantastik!, nel Parco dell’Acciaiolo di Scandicci (in provincia di Firenze), lo scorso fine settimana. La magia del circo per raccontare storie di migrazione, sogni ...