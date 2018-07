“Così abbiamo visto morire Salvatore” 21 anni | cercava di costruirsi un futuro migliore

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Non ha avuto neppure il tempo di gridare, di chiedere aiuto. La vita gli è sfuggita via nell’arco di pochi secondi, per una movimento azzardato mentre, faticosamente,di guadagnarsi il pane quotidiano. Salvatore Caliano, 21, napoletano. È morto precipitando dal quarto piando di un palazzo. Aveva accettato di pulire il lucernario dell’ascensore per soli 35 euro. La mancanza di esperienza unita alla superficialità non lo hanno risparmiato. Salvatore lavorava al Bar Tico in via Duomo e nell’ora di spacco si era recato al palazzo accanto al bar per «fare il lavoro», ovvero pulire un lucernaio che gli avevano commissionato alcuni condomini. Per poterlo pulire accuratamente, il ragazzo si era posto proprio sopra la vetrata che però non ha retto. Salvatore è caduto dal quarto piano. Un tonfo, poi le grida della gente. I condomini ed i residenti del rione hanno chiamato ...