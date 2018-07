Cosa dice la Cassazione sull' assegno di divorzio

Cosa dice a noi italiani lo spogliatoio del Giappone dopo l'eliminazione ai Mondiali : La foto che ritrae lo spogliatoio del Giappone al termine della sfida persa agli ottavi di finale contro il Belgio, lascia sbalorditi. Tutti ormai sappiamo che a lasciarlo così sono stati gli stessi ...

Quattordicesima sulla pensione : Cosa fare se non arriva : Per 3,5 milioni di pensionati l'assegno della pensione di luglio è stato abbastanza pesante. Di fatto la somma "extra" della Quattordicesima che è arrivata nel rateo di luglio è stata accreditata a tutti quei pensionati che hanno almeno 64 anni e un reddito complessiovo fino a 2 volte il trattamento minimo previdenziale. La cifra extra che è stata accreditata con il rateo di luglio va da 336 euro a 655 euro.Ma cosa fare se manca all'appello ...

Copyright - Cosa dice la direttiva sul diritto d’autore che fa litigare l'Europa con Google e Wikipedia : DAL NOSTRO INVIATOSTRASBURGO - Non solo migranti, blocchi alla frontiere e l'esordio bellicoso di Sebastian Kurz. Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, dovrà...

Riforma Pensioni 2018 - oggi la Quattordicesima/ Cosa fare se non viene accreditata nel cedolino di luglio : Riforma Pensioni 2018, la Quattordicesima verrà erogata oggi a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Domani la Quattordicesima : Cosa cambia per gli autonomi (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 1 luglio. La Quattordicesima verrà erogata Domani a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:43:00 GMT)

Andrea Iannone rifatto? Cosa dice il chirurgo plastico sul fidanzato di Belen : Andrea Iannone si è rifatto? Secondo il chirurgo plastico Antonio Spagnolo, intervistato da Chi, il pilota fidanzato di Belen Rodriguez si sarebbe sottoposto a qualche ritocchino, per la precisione labbra e zigomi...

Pensioni - a chi spetta la quattordicesima e Cosa fare se non viene accreditata : Ci siamo. Lunedì 2 luglio per circa 3,5 milioni di pensionati arriverà la tanto attesa quattordicesima, la somma aggiuntiva corrisposta a chi ha almeno 64 anni e un reddito complessivo fino a un massimo di 2...

Cosa dice l’intesa Ue sui migranti e tutti i nodi da sciogliere : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES – È un accordo sofferto quello che i Ventotto hanno trovato questa notte dopo oltre 10 ore di negoziato diplomatico a livello di capi di stato e di...

Migranti - l’accordo Ue Cosa dice - soprattutto per l’Italia : L’accordo lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, con un laconico tweet all’alba, ore 4:34: “I leader dei 28 UE hanno concordato le conclusioni compresa la questione migrazione”. Una nottata per incardinare nel documento tutte le posizioni e trovare la quadra dopo che ieri attorno alle 22 il premier Conte aveva ventilato la possibilità di non firmare alcunché qualora non fossero considerate le ...

Bruxelles - ecco Cosa dice l'intesa Ue sui migranti : Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per impedire il ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e ad arginare ulteriormente la migrazione illegale su tutte le ...

MotoGp – Jorge Lorenzo - i rimpianti Ducati e i festeggiamenti : “Marc dice che c’è meno affetto rispetto a Dovi? Ecco Cosa penso” : Jorge Lorenzo, i festeggiamenti Ducati e i rimpianti del team di Borgo Panigale: il maiorchino ha le idee chiare I piloti della MotoGp sono tornati in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. La Yamaha spera in quella vittoria che manca da più di un anno ormai, quando Valentino Rossi vinse proprio sul circuito di Assen, ma non bisogna dimenticarsi della Honda di Marquez e della Ducati. / AFP PHOTO / Josep ...

Che Cosa dice il contratto di governo sul digitale - spiegato dall'Agcom : Nell'accordo di governo M5s-Lega ci sono queste venti parole: 'È opportuno introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l'accesso gratuito alla rete Internet per ogni ...

Dagli sbarchi ai soldi alla Turchia - Cosa dice la bozza Ue sui migranti : Dal summit informale sui migranti che si è svolto domenica, a Bruxelles, sono uscite due certezze. La prima è che tutti i leader seduti al tavolo concordano, almeno ufficialmente, sul...

Che Cosa dice il contratto di governo sul digitale - spiegato dall'Agcom : Nell'accordo di governo M5s-Lega ci sono queste venti parole: “È opportuno introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l’accesso gratuito alla rete Internet per ogni cittadino”. Difficile immaginare misure dettagliate a partire da venti parole. Il programma del Movimento 5 Stelle offre qualche indicazione in più. Ma per il Commissario ...