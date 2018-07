Conteggio pensionistico | si chiede certezza | news 11 7

scuolainforma

(Di mercoledì 11 luglio 2018) CERIP– E’ tempo di tirare le somme a proposito dei pensionamenti e delle nuove immissioni in ruolo e da quest’anno il ‘’ sarà gestito dall’Inps e non dagli Uffici Scolastici Regionali. Cosa cambia? Nuova gestione Inps per il ‘’: il Ministro Bussetti rassicura tutti Sono circa 34-35mila gli appartenenti al personale scolastico … L'articolo: si11/7 proviene da Scuolainforma.