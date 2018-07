Concorso nazionale “Miss Venere 2018” | selezione regionale ad Enna

Concorso Internazionale 'Tito Schipa' - presso la Chiesa di S.Francesco della Scarpa lo spettacolo dei vincitori : Giulia della Peruta, soprano, Giuseppe De Luca basso, Giulia De Blasis e An Jung Min soprani, Alessia Thais Berardi soprano, sono i vincitori del 14° Concorso Internazionale per giovani cantanti ...

Sanremo - Matteo Checchi vince il Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli : Una manifestazione che vede in lizza concorrenti di ventuno paesi da tutto il mondo, e di ogni continente salvo l'Oceania. In sella a Davidoff de Lassus, ha preceduto di soli 64 centesimi di secondo ...

Polizia di Stato e MIUR organizzano Concorso nazionale "PretenDiamo Legalità" - vince il Convitto Paolo Diacono di Cividale del Friuli - cat. ... : Per questo, esperienze come queste, sono per noi motivo di grande soddisfazione ' - ha proseguito il Capo della Polizia - ' il mondo della scuola è luogo privilegiato per coltivare temi e i valori ...