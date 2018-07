Con Dinamica® | microfibra ecologica | la plastica diventa un prodotto di lusso

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Record di fatturato per Miko, l’azienda produttrice della raffinatautilizzata soprattutto negli interni auto, che chiude il primo semestre 2018 con 46.4 milioni di euro (pari a 1.4 milioni di metri veduti) e i trend registrati fanno presagire ad un’ulteriore impennata delle vendite fino a dicembre superando così le vendite del 2017. Negli ultimi quattro anni, Miko ha più che duplicato il fatturato, registrando nell’ultimo anno un venduto di 2 milioni e 500 mila metri di. In uno scenario globale in cui è richiesta – soprattutto all’automotive – una visione a lungo temine nello sviluppo di programmi che rispettino l’ambiente, un’azienda come Miko fa da protagonista in virtù di valori quali sviluppo sostenibile e attenzione ambientale – considerati strategici nell’esercizio delle proprie attività – che l’hanno portata a ...