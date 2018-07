“Con chi trom** ora?” Ahi ahi Caterina Balivo | cose hot Come si è fatta beccare…

I ricchi adesso meditano. La nuova religione si chiama “Consapevolezza” : In un immacolato ufficio dalle enormi finestre affacciate su Manhattan, a due passi dal caos di Penn Station, siede il maestro di meditazione trascendentale Bob Roth, non vestito secondo la moda degli hippie, ma con un abito classico che non lo farebbe stonare in alcun modo nelle strade di New York”

Rischio Listeria - in Italia situazione “Contenuta” e non preoccupante : Rischio Listeria, in Italia situazione “contenuta” e non preoccupante Il ministero della Salute e le Regioni sono in contatto per monitorare eventuali emergenze ma, come detto dalla ministra Grillo, al momento nel nostro Paese non risultano focolai di infezione. Per precauzione sono stati ritirati alcuni lotti di prodotti ...

Figc - diffida a Fabbricini : “Convochi assemblea” : Al commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini è stata notificata una diffida per la convocazione dell’assemblea elettiva “entro il 31 luglio”. L’atto è stato attivato da un legale in rappresentanza di quattro delegati al voto delle quattro componenti che hanno richiesto l’Assemblea: uno della Lega Dilettanti, uno della Lega Pro, uno dei calciatori e uno degli arbitri. Nel documento, secondo quanto ...

Figc - diffida a Fabbricini : “Convochi assemblea” : Una diffida è stata notificata poco fa via posta certificata al commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, perchè convochi “entro il 31 luglio l’assemblea elettiva della Figc”. Lo apprende l’Ansa. L’iter dell’atto, che è stragiudiziale, è stato attivato dall’avvocato Gianfranco Viglione in rappresentanza di quattro delegati al voto: uno della Lega Dilettanti, uno della Lega ...

Lavoro - la Bekaert si sposta nell’Est Europa : 318 operai a rischio. “Con Jobs act non abbiamo ammortizzatori” : Andrea Becattini lavora nella fabbrica Bekaert (ex-Pirelli) di Figline Valdarno da 27 anni. Ha 49 anni ed è un operaio da più di metà della sua vita. È uno dei 318 dipendenti coinvolti nel licenziamento di massa della fabbrica, che chiuderà i battenti tra 69 giorni per spostare la produzione in Romania e Slovacchia. Una notizia che ha colto i lavoratori di sorpresa e che è l’ennesima chiusura di un’impresa che avviene per ...

Corea del Nord - servizi Usa : “Continuano ad arricchire l’uranio”/ Kim prosegue in segreto programma nucleare : Corea del Nord, servizi Usa: “Continuano ad arricchire l’uranio”. Kim Jong-un starebbe proseguendo in gran segreto il proprio programma nucleare(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:29:00 GMT)

Vertice Ue - “il fondo salva banche rafforzato con risorse del meccanismo di stabilità”. Conte : “Condivisione dei rischi” : Il bilancio dell’Eurozona non viene mai citato nelle conclusioni del Vertice Ue di Bruxelles che si è concluso venerdì. La proposta di Emmanuel Macron, sostenuta dalla cancelliera Angela Merkel e ostacolata da molti Paesi guidati dall’Olanda, non viene menzionata nel testo approvato dai leader: la discussione è rinviata a fine anno. In compenso arriva l’atteso rafforzamento del Single resolution fund, noto come “fondo salva ...

L’allarme dell’Ufficio parlamentare di bilancio : “Con meno immigrati pensioni a rischio” : Una riduzione dei flussi migratori potrebbe mettere a rischio i conti dell'Inps. In poche parole: meno immigrati, pensioni più povere nel medio e lungo periodo. L'allarme è stato lanciato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha messo a confronto le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, del Fondo monetario internazionale e del Working group on ageing populations and sustainability (Awg) dell’Ecofin.Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Con una lista - pochi fondi ma tanto amore - Davide batte di nuovo Golia” : "Davide ha battuto di nuovo Golia. Con una lista, pochi fondi ma tanto amore per queste città e per questo Paese". Così, in un post su Facebook, Luigi Di Maio esulta per le vittorie del Movimento a Imola e Avellino, "due città dove da 70 anni dominavano i partiti e gli uomini della Prima Repubblica: a Imola il PCI e poi i partiti del centrosinistra, ad Avellino la Dc".Per Di Maio, le vittorie di Manuela Sangiorgi e Vincenzo ...

MIGRANTI - SALVINI : “ConTE A BRUXELLES - MA UE CAMBI”/ Avramopoulos : “Italia ha ragione a chiedere nuove regole” : MIGRANTI, Matteo SALVINI: “L’Unione Europea deve cambiare le regole, altrimenti diciamo no”. Dichiarazioni del ministro dell'interno rilasciate ieri in occasione del programma Agorà(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:30:00 GMT)