Comunisti senza Rolex

(Di mercoledì 11 luglio 2018) L'altra mattina al giornalaio sotto casa ho incontrato un ex compagno di Rifondazione Comunista, ai tempi in cui io ero un elettore dei Diesse. Un quarantenne come me, che era lì per comprare Internazionale, come me.Abbiamo scambiato due parole e ovviamente l'abbiamo buttata in politica. Non vedendoci da un po', mi dice che è un deluso di sinistra. Mi dice che votó Vendola alle primarie del 2012, poi Renzi nel 2013 perché voleva rottamare tutti e addirittura Pd alle Europee 2014. Ma poi? Poi è passato da tre anni ai Cinque stelle e si è avvicinato a loro nei comitati per il "Sì" al referendum sulle trivelle. Poi mi elenca gli errori del Pd e mi dice testuale: "Ho anche votato 'No' al referendum costituzionale sperando che Renzi andasse casa così da poter rifondare la sinistra, ma lui si è riproposto come una ...