COLONY - Una nuova alleanza

lostinaflashforward

: Dopo D.Davis anche Boris Johnson abbandona la May: 'La sua trattativa Brexit con l'UE è come inviare in battaglia l… - Lindecente_blog : Dopo D.Davis anche Boris Johnson abbandona la May: 'La sua trattativa Brexit con l'UE è come inviare in battaglia l… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Ben ritrovati con l'anteprima dell'undicesimo episodio della terza stagione di, in arrivo questa sera su USA Network. L'episodio si intitola "Disposable Heroes" e vede Will, Katie e Broussard lavorare insieme agli outliers per uno scopo comune, mentre Snyder e Kynes si scontrano per il controllo della colonia.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 3x10 "Sea Spray"Cominciamo dalla sinossi:"Will, Broussard, Katie e Amy aiutano gli outliers a risolvere un emergenza. Snyder fa' la sua mossa per impadronirsi di Seattle. Kynes tenta di limitare i danni."Will, Katie e Broussard sono riusciti a catturare l'attenzione degli outliers e decidono di aiutarli in un operazione delicata, undal gusto interessante. A quanto pare Amy è rimasta convinta dalle parole di Will ed ha deciso di dare il suo contributo nell'operazione. Intanto Bram continua a prendersi cura di Grace e ad ...