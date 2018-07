Coldiretti | l’escalation dei dazi coinvolge anche il mercato delle materie prime | dal

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Non solo ilfinanziario maquellosono sconvolti con le quotazioni dei principali prodotti agricoli dal mais alla soia in discesa sull’ondapreoccupazioni perdella guerra commerciale tra Usa e Cina. E’ quanto emerge dal monitoraggio sull’andamento della quotazioni alfuture Chicago Board of trade, un punto di riferimento mondiale per i prodotti agricoli di base, in occasione dell’annuncio del presidente degli Sati Uniti Donald Trump di nuove tariffe all’import cinese per 200 miliardi di dollari. Una escalation dopo che la risposta cinese allemisure protezioniste di Trump ha colpito tra gli altri – spiega– una vasta gamma di prodotti agroalimentari a stelle e strisce, dai formaggi alla soia, dal mais al grano, dallo yogurt al burro, dal riso alla carne di maiale e di manzo, fino a pollame, pesce, ...