CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2018 Van Avermaet maglia gialla | si ritira Matthews | era nono

Tour de France 2018 - la CLASSIFICA dei favoriti : nessuna variazione. Dumoulin conserva il vantaggio sugli altri. Nibali a 55? : Dopo lo scossone della cronometro a squadre di ieri, oggi la classifica generale non ha subito alcuna variazione importante. La La Baule-Sarzeau si è risolta con la vittoria di Fernando Gaviria. Tra i big comanda sempre Tom Dumoulin , con 24″ sul colombiano Rigoberto Uran e sul danese Jakob Fuglsang. Vincenzo Nibali è sempre a 55″ dall’olandese del Team Sunweb. La classifica dei big del Tour de France dopo la quarta tappa 1. Tom ...

Tour de France 2018 - analisi della CLASSIFICA generale dopo la cronometro a squadre. Sorridono Uran e Dumoulin - Quintana già lontanissimo : La cronometro a squadre odierna ha rivoluzionato la classifica generale del Tour de France . L’impegnativo percorso di 35,5 km con partenza e arrivo a Cholet ha portato come previsto dei distacchi importanti tra i big, che hanno delineato una situazione ben diversa da quella di stamane. Andiamo quindi ad analizzare l’attuale classifica generale dei principali favoriti per la conquista della maglia gialla. I due corridori meglio posizionati dopo ...

