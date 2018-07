Cina-Germania | la liberazione dell' attivista democratica Liu Xia non è un disinteressato

Germania e Cina - Gli accordi commerciali coinvolgono anche l'automotive : La Germania e la Cina hanno siglato una serie di accordi commerciali per un valore totale di oltre 20 miliardi di euro durante un incontro avvenuto a Berlino. Li Keqiang e Angela Merkel (nella foto in alto) hanno voluto dare un segnale forte di continuità per le regole del World Trade Organization in un momento cruciale per i mercati mondiali, sui quali incombono i dazi doganali annunciati dal presidente americano Trump e l'ombra del ...

Badminton - Canadian Open 2018 : Cina batte Giappone nei singolari - la Germania perde tutti i doppi : La settimana internazionale del Badminton ha visto disputarsi il Canadian Open, torneo che ha sorriso all’Asia nel singolari ed all’Europa nei doppi. Cinesi entrambi i vincitori nell’individuale, ovvero Xuerui Li tra le donne e Guangzu Lu tra gli uomini, che hanno battuto due avversari Giapponesi. Nel doppio si è registrata la tripla sconfitta in finale della Germania, con Mark Lamsfuss ed Isabel Herttrich, che, dopo aver perso ...

Germania - sventato attentato : in una casa bomba alla riCina - 6mila volte più potente del cianuro : Germania, sventato attentato: in una casa bomba alla ricina, 6mila volte più potente del cianuro La ricina è un veleno di origine naturale 6mila volte più potente del cianuro, e per cui non esiste alcun antidoto. E’ stato trovato nell’appartamento di Colonia di un uomo che secondo la polizia si apprestava a realizzare una “bomba […] L'articolo Germania, sventato attentato: in una casa bomba alla ricina, 6mila volte più ...

Omeopatia : in Germania procede il percorso del riconoscimento come specializzazione della mediCina : In occasione della “Giornata dei Medici” di quest’anno a Erfurt, in Germania – capitale e centro maggiore della Turingia e città universitaria – la Federazione dei Medici tedesca (FNOMCeO in Italia) si è espressa a favore dell’appellativo ‘medica’ per definire l’Omeopatia; l’occasione è stata l’adozione di un modello aggiornato per la regolamentazione delle specializzazioni dei medici, che disciplina le specializzazioni ...

Germania - De Spiegel attacca l’Italia : “Si distrugge da sola e trasCina con sé l’Europa” : Germania, De Spiegel attacca l’Italia: “Si distrugge da sola e trascina con sé l’Europa” Uno spaghetto a forma di cappio,… L'articolo Germania, De Spiegel attacca l’Italia: “Si distrugge da sola e trascina con sé l’Europa” proviene da Essere-Informati.it.

Piano piano - la Germania si sta riavviCinando a Mosca : Oggetto della riunione era propria la politica da adottare nei confronti di Mosca e già nei giorni precedenti alcuni esponenti di peso del partito, a partire dal segretario generale Lars Klingbeil, ...

Iran : Germania-Cina - sì accordo nucleare : ANSA, - PECHINO, 24 MAG - Germania e Cina si schierano per mantenere in vigore l'attuale accordo del 2015 con l'Iran sul nucleare, malgrado gli Usa abbiano annunciato il ritiro. La cancelliera Angela ...

BORSE EUROPA piatte - pesano dati Cina e Germania : ** L'indice europeo STOXX 600 alle 11,55 circa segna +0,03%.** L'indice tedesco Dax perde lo 0,13% dopo che la crescita del primo trimestre della prima economia europea è stata più lenta delle attese.