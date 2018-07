Chi è Titan | il più piccolo dei calciatori intrappolati nella grotta

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 luglio 2018) I dodici giovanie l'allenatore che, dallo scorso 23 giugno, eranodi Tham Luan, nel nord della Thailandia, sono stati estratti con successo, al termine di una lunga e complicata operazione di salvataggio seguita in diretta dai media di tutto il mondo. La notizia è giunta ieri.La squadra, che in lingua thai si chiama Moo Pa, è composta da bambini e adolescenti appartenenti alle minoranze etniche e alle comunità più svantaggiate del confine tra Birmania, Thailandia e Laos. Per frequentare la scuola, la maggior parte di loro attraversa ogni giorno il confine. La società calcistica di cui fanno parte esiste da 3 anni e conta 3 formazioni: under 13, under 16 e under 19. L'obiettivo è quello di tenere i ragazzini lontano dalla strada, educandoli allo sport e al rispetto reciproco.In molti hanno raccontato le ...