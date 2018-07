Chi è Perla Tiziana | la fan di Salvini che blocca tutti su Twitter?

Chi è Perla Tiziana? La donna (fan di Salvini) che blocca tutti su Twitter è una ‘star’ social : Perla Tiziana è un’utente Twitter diventata popolare sui social per aver bloccato tantissimi profili, il suo nome è l’hashtag più popolare in questi giorni Più di #CristianoRonaldo e di #TemptationIsland, in questi giorni su Twitter l’hashtag primo tra i trend del social network è #PerlaTiziana. Chi è dunque la donna che blocca tutti e che per questo motivo è diventata una vera e propria star del web? La donna è ...