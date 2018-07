Che cosa sono le colline magnetiche?

“E Che ci fa con lui?”. Gregoraci - qualcosa non torna? Le ultime foto l’hanno beccata così : Sono passati otto mesi da quando, dopo un chiacchiericcio infinito fatto di prove, scoop e smentite ufficiali, l’ex manager di Formula 1 Flavio Briatore e la showgirl Elisabetta Gregoraci si erano detti addio. Un divorzio celebrato con tutti i crismi che aveva riempito la pagine dei rotocalchi. Sembra un’eternità da quando la coppia si faceva fotografare in Kenya. Sorridenti, felici, con i maligni che dicevano che i ferri, tra loro, fossero ...

Studiati 8 italiani che non dimenticano niente : ricordano qualunque cosa - anChe cosa indossavano decenni fa : Scovati dai ricercatori 8 italiani con ipermemoria autobiografica, quella capacità prodigiosa che consente di ricordare i dettagli banali di una giornata qualsiasi di 10 anni fa, dai vestiti che ...

Gli otto italiani che ricordano tutto (anChe cosa hanno mangiato dieci anni fa) : Riuscireste a ricordare cosa avete mangiato quel lontano venerdì di dieci anni fa? O cosa avete indossato? Se siete rimasti a casa o usciti con gli amici? La maggior parte di voi risponderebbe (ovviamente) di no. Ma non tutti...

Di Che cosa è fatto il Sole e quando morirà : ... una pubblicazione editoriale indipendente online promossa dalla Fondazione Simons per migliorare la comprensione pubblica della scienza. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze.Riproduzione ...

“Mamma - cosa c’è nel passeggino?”. E quello Che scopre la donna è agghiacciante. Paura e angoscia - la chiamata d’emergenza. Arriva finanChe la polizia ed ecco cosa ‘tirano fuori’ i soccorsi. Un momento Che mai nessuno vorrebbe vivere : Questo è il periodo in cui gli animali escono dalle tane, soprattutto di notte, quando il mondo dorme e per loro c’è più spazio e tranquillità per cacciare. Solo che a volte capita di essersi ‘addentrati’ nella città e di doversi proteggere dal caldo e dal sole come si può. Questa è la paurosa vicenda di una famiglia che si è ritrovata in casa, nascosto nel passeggino del loro figlio più piccolo, un serpente molto velenoso lungo circa un ...

“Diana si vergognerebbe”. Meghan Markle massacrata. L’insulto choc sconvolge. E la cosa peggiore è Che non arriva da una persona qualunque. Momentaccio : Che la famiglia di Meghan Markle sia una famiglia un po’ particolare, lo sapevamo già. Da quando c’è stato l’annuncio ufficiale del fidanzamento tra Harry e Meghan, la vita familiare di Meghan è venuta a galla. Ma è stato nel periodo di Natale, quando Harry ha espresso ai microfoni di BBC Radio 4 la sua gioia nel trascorrere il Natale con la sua amata offrendole tutto l’affetto che “non ha mai avuto”, che è scoppiato il caos. ...

Parla un soccorritore dei piccoli calciatori thailandesi : "Sono stati costretti a fare qualcosa Che nessun bambino aveva mai fatto prima" : Quando ha visto il primo ragazzo nella grotta, che, con un altro sommozzatore, stava andando verso di lui ha avuto paura: "L'ho visto all'orizzonte, era lontano ma non sapevo quanto. Ero molto spaventato, non stavo affatto bene", tutto è cambiato quando Ivan Karadzic, un sub danese, membro del team di soccorritori che hanno partecipato al salvataggio dei giovani intrappolati dal 23 giugno nella grotta di Tham Luang, ha capito che il ...

Ipermemoria - Che cosa è e Che cosa permette di fare : Un gruppo di ricercatori italiani ha scovato otto connazionali dotati di Ipermemoria autobiografica, ovvero una capacità straordinaria di ricordare eventi anche banali che gli sono capitati in una giornata qualsiasi di dieci o anche venti anni fa: dai vestiti indossati al cibo consumato Lo studio, p

Nadia Toffa/ Ultime notizie - foto prima uscita pubblica : "La cosa più bella Che ho? L'allegria" : Nadia Toffa, prima uscita pubblica a Bologna: sorridente e con il turbante, la iene svela come sta regalando foto e sorrisi. Le Ultime notizie sulle sue condizioni.(pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:06:00 GMT)

Che cosa illumina le galassie più brillanti? Un nuovo studio risponde a questa domanda : Le galassie, dimore cosmiche di stelle, ammassi, polveri e gas, possono essere studiate dal nostro punto di vista terrestre soprattutto grazie alla loro luminosità. Una caratteristica che spesso si trova a combattere con la grande distanza che separa la nostra Via Lattea dalle altre galassie, e che le rende così difficilmente osservabili. Ma esistono alcuni fenomeni straordinari che fungono da ‘motore luminoso’ galattico: si tratta degli scontri ...

Rossella Brescia - la confessione : 'Mediaset? Ecco Che cosa non farei mai' : Siamo abituati a vederla in tv e ad ascoltare la sua voce in radio, meno a vederla a teatro, se non negli spettacoli di danza. Invece in autunno Rossella Brescia sarà protagonista, con Tosca D' Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, della commedia 'Belle ripiene' di Massimo Romeo Piparo, in scena dal ...

Fabrizio Frizzi - Carlo Conti : 'Cosa mi ha insegnato la sua morte' - perché stravolge la sua vita : A margine della presentazione dei palinsesti Rai, Carlo Conti è tornato a parlare di Fabrizio Frizzi . Una morte che lo ha scosso e che lo ha spinto a rallentare i ritmi lavorativi, insomma a ...

Matteo Salvini contro Elisabetta Trenta - Che cosa c'è dietro davvero : E' il primo, serio scontro all'interno del governo giallo-verde, quello che vede la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, M5S, ai ferri corti con Matteo Salvini e Danilo Toninelli , che hanno fatto ...

Sul Samsung Galaxy S10 Plus anChe due fotocamere frontali : a cosa serviranno? : Quel che non ci si aspettava dal Samsung Galaxy S10 Plus, e che invece probabilmente monterà, è un sistema di fotocamera doppia sul versante frontale, che andrà ad aggiungersi al tiratore triplo della scocca posteriore. Stando a quanto appena riportato sulle pagine di 'PhoneArena.com', la versione premium del prossimo top di gamma sudcoreano, un po' come già successo con i Galaxy A8 e A8 Plus, vedranno migliorato l'effetto bokeh, oltre che la ...