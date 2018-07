Nomine : su Cdp si tratta ancora - per Rai salgono quotazioni Castellari : ... sarebbero due i nomi in ascesa: quello di Andrea Castellari , attualmente il nome più gettonato, in passato dg a Discovery ora a Viacom; Fabrizio Salini, manager molto apprezzato nel mondo televisivo.

Nomine : su Cdp si tratta ancora - per Rai salgono quotazioni Castellari : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Si tratta ancora sulle Nomine di Cassa depositi e prestiti. Unica certezza, al momento, il nome del presidente -Massimo Tononi- un ruolo che viene indicato, non a caso, non dal governo ma dalle fondazioni bancarie azioniste di minoranza. Sul nome dell’ad, invece, la strada appare ancora in salita. I nomi che circolano sono sempre gli stessi: Marcello Sala, gradito alla Lega, l’interno Fabrizio ...