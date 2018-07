Castelli Romani | ’ndrangheta a Rocca di Papa Ultime notizie | 3 arresti | hotel in mano

'Ndrangheta ai Castelli Romani - arresti : 10.24 La 'Ndrangheta era riuscita a penetrare in importanti strutture ricettive a Rocca di Papa, ai Castelli romani. E' quanto emerso da un'indagine della Squadra Mobile di Roma coordinata dalla locale Procura Distrettuale Antimafia. Agenti della Squadra Mobile stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della DDA,nei confronti di 3 persone ritenute legate alla pericolosa cosca Molè di Gioia ...

“La Geotermia : Energia rinnovabile o speculazione pericolosa?” : Geologi del Lazio ai Castelli Romani : Lo studio, lo sfruttamento e la quantificazione delle risorse sotterranee disponibili, con particolare riferimento alle acque ed al calore prodotto dalla terra, sono diventati in questi ultimi anni materie di interesse sempre crescente. Anche la normativa, in applicazione di direttive di più ampio respiro, ha dato sempre più importanza a sistemi di produzione di Energia che risultino da un lato meno legate ai combustibili fossili e ...

Palozzi : depositata interrogazione urgente nuovo ospedale Castelli Romani : Palozzi: necessario fare chiarezza sul futuro di questo grande presidio sanitario Roma – Di seguito il comunicato di Adriano Palozzi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma. “Ho depositato una interrogazione urgente sul nuovo ospedale dei Castelli Romani, in corso di realizzazione in località Fontana di Papa, nel territorio di Ariccia. Una struttura nosocomica importantissima per il ...