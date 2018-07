Casinò | Federgioco si schiera con Campione d’Italia

meteoweb.eu

: Ha parlato l'associazione di categoria - ComoSette : Ha parlato l'associazione di categoria - Jammasrl : #Casinò, @federgioco si schiera con @casinocampione d’Italia - PressGiochi : Federgioco sosterrà a Roma il Casinò di Campione d'Italia: -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Milano, 11 lug. (AdnKronos) –, l’associazione che riunisce le quattro case da gioco italiane, ha riunito in via straordinaria il proprio Consiglio direttivo ad’Italia per “mostrare un segno di vicinanza e solidarietà non solo al, ma anche alla proprietà e ai lavoratori”, spiega in una nota Olmo Romeo, presidente dell’associazione di categoria, che ha accolto l’invito espresso dell’amministratore unico del, Marco Ambrosini, e dal sindaco Roberto Salmoiraghi. La consapevolezza diè che ild’Italia “è determinante per il territorio nel quale si trova”. Quindi, intende farsi “parte attiva a Roma rappresentando questa peculiarità in sede governativa”, annuncia Romeo, riferendo di avere constatato nel vertice con Ambrosini e Salmoiraghi “una ...