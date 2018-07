Caro Salvini ti scrivo

Caro Salvini - l'immigrazione richiede risposte non occasionali : È oggi il "problema" del mondo. Salvini deve riconoscerlo. Non può, per mere ragioni egoistiche elettorali aggredire o alzare la voce, rendendo ancora più incandescenti situazioni ingovernabili nello ...

Caro Salvini - l’utero in affitto farà ‘schifo’ ma difendere la famiglia naturale non conviene neanche a te : “Mi fa schifo il solo pensiero dell’utero in affitto, della donna oggetto, dei bambini in vendita come nei centri commerciali: non è progresso, ma la fine della civiltà”. Così Matteo Salvini ieri dal palco del raduno annuale di Pontida, dove ha parlato di politica e migranti, mafia e pensioni, ha attaccato i “rosiconi” di sinistra, da Gad Lerner a Fabio Fazio, è tornato sul tema vaccini. Ma quello sull’utero ...

"Caro Salvini - mia figlia è morta perché non vaccinata e io ne sono colpevole. Dieci non sono inutili" : "Non voglio rivolgermi al Salvini ministro, ma al Salvini padre". Antonella Salimbene ha perso la figlia Azzurra a 11 anni, morta dell'unica malattia per cui non era vaccinata, una meningite fulminante da meningococco C . In una lettera pubblicata su Vanity Fair, la donna si rivolge al ministro dell'Interno, commentando le parole da lui pronunciate nel corso di un intervento a Radio Studio54, durante il quale ha affermato che "Dieci vaccini ...

«Caro Salvini - mia figlia è morta perché non era vaccinata» : «Dieci vaccini obbligatori sono inutili, in parecchi casi pericolosi se non dannosi». Quelle parole, pronunciate da Matteo Salvini a Radio Studio 54, hanno scatenato reazioni indignate, e non solo da parte della comunità scientifica. Antonella Salimbene, una madre di Casalmaiocco, provincia di Lodi, nel 2014 ha perso sua figlia Azzurra (nella foto), che aveva 11 anni ed è morta dell’unica malattia per cui non era vaccinata. Ha scritto a ...

La lettera di una mamma : "Caro Salvini - venga con me a vedere i bambini immunodepressi" : Io sono disponibile ad accompagnarla fino alle porte a vetri che separano il mondo dei sani da quello dei malati. Le porgerò il camice verde in carta tessuto, le infilerò i copri-scarpe in plastica, ...

Governo : FracCaro - Salvini non ci sta ‘mangiando’ - conta sostanza non forma : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Non mi sembra che Salvini ci stia ‘mangiando’. Forse sta ‘mangiando’ a destra. A me non interessa, non è una preoccupazione del Governo lo spostamento di mezzo punto da un lato o dall’altro. L’unica preoccupazione del Governo è fare il bene del Paese”. A dirlo, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo ...

Migranti : FracCaro - non è operazione ‘salviniana’ ma di governo : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “L’immigrazione non è una operazione ‘salviniana’. Stiamo facendo tutto con un coordinamento encomiabile, c’è sintonia”. Lo assicura, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. “Ricordo che Di Maio, occupandosi di Ong, fu accusato per primo di intolleranza – aggiunge – Quando ci occuperemo ...

Caro Sallusti - sbagli : sui vaccini - ha ragione Salvini : Caro Sallusti, sbagli: sui vaccini, ha ragione Salvini – Sallusti sul Giornale fa una critica mica tanto piccola al ministro dell’interno Matteo Salvini. A Sallusti, Salvini va bene come sceriffo, non gli va bene come medico. Si riferisce, come si legge nell’editoriale, alla sparata di Salvini contro l’obbligo delle dieci vaccinazioni per poter andare a scuola. No, Caro Sallusti, stavolta non mi sei piaciuto. No, non ci ...

Caro Salvini - guarda cosa è successo a Trump! Non conviene fare piangere i bambini : Matteo, fondatore dei Comunisti Padani, sta andando giù di brutto, con la chiave inglese, su Di Maio. Il gioco è chiaro: indebolire l’alleato facendo saltare i nervi all’ala comunista dei 5 Stelle. A prima vista ci sta riuscendo. Ma, a ben guardare… Perché oggi, forse, il livello di cultura e umanità della gente è un po’ più alto di quel che Matteo spera. Trump l’ha imparato. Di fronte ai bambini separati dai genitori, anche Melania si è ...

Ong Lifeline - tweet dal comandante a Salvini : 'Caro Matteo - venga qui - è il benvenuto' : Il comandante della Ong tedesca Lifeline lancia questa mattina un tweet a Salvini, con la speranza di ottenere indicazioni sul porto dove approdare. La nave è in mare da quattro giorni con a bordo più di 230 migranti salvati nella zona Sar di competenza di Malta. 'venga qui, è il benvenuto', conclude ironicamente 'lanciando una sfida'. Resta in attesa di indicazioni a Pozzallo anche la Alexander Maersk con a bordo 110 persone. Il tweet del ...

"Caro Salvini - la scienza la fanno gli scienziati" : Matteo Salvini piazza l'ennesima mina sul campo del governo proprio mentre il ministro Giulia Grillo è impegnato nel consiglio Ue della Salute. Ma appena finisce il bilaterale con il commissario europeo Vytenis Andriukatis, non a caso sui vaccini, il titolare della Salute mette un freno al leader leghista, secondo il quale dieci vaccini sono inutili e pericolosi: "Le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica. La politica ...

Caro Pd - per battere Salvini bisogna parlare diversamente e governare diversamente : Come si reagisce alla bestiale retorica della paura di Matteo Salvini? Come si combatte il contagio della violenza (per ora solo verbale), come si ricostruisce un senso comune democratico?Innanzitutto, dicendo la verità. Dicendo, per esempio, che non esiste alcun nesso tra l'arrivo dei migranti e la povertà degli italiani: e, dunque, affermando che chi dice "prima gli italiani" sta coprendo con un velo di menzogna e di odio la ...

"Caro Salvini - non vivere nel pregiudizio : io sono lontano dal suo stereotipo di rom. Chiudete i campi - ascoltateci - includeteci" : "Caro Matteo Salvini, noi rom, purtroppo, siamo abituati ai trattamenti 'speciali' come quello che lei vuole destinarci": inizia così la lettera che Alievski Musli ha scritto su Facebook. Trent'anni, di cui 28 passati in Italia, una vita ed un lavoro "normali" a Pesaro, Musli è convinto che ora più che mai non ci si debba lasciare andare a facili generalizzazioni e al razzismo: "Mi dispiace per Lei - scrive, riferendosi al ...

Dijana : «Caro Salvini - le racconto chi sono i rom» : «Quando la pezza è peggio del buco». Dopo avere annunciato un censimento sui rom in Italia, «una ricognizione per vedere chi, come e quanti», il ministro dell’Interno Matteo Salvini, attaccato dall’opposizione, ma anche da parti della minoranza e da associazioni, ha deciso di spiegare meglio che cosa intendesse dire. «Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente perché si ...