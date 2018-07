Carlo Vanzina Barbara Palombelli distrutta | Finisce un’epoca per sempre

Carlo Vanzina - I FUNERALI A ROMA/ "La morte non è l'ultima parola - Carlo è vivo" : il ricordo di Don Celli : Carlo VANZINA, oggi i FUNERALI in Piazza della Repubblica a ROMA: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:25:00 GMT)

Roma : il saluto degli amici - al funerale di Carlo Vanzina [Video] : 10 luglio 2018 - Si sono svolti questa mattina alle ore 11, nella Chiesa Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali del regista e produttore cinematografico Carlo Vanzina, figlio del ...

Il funerale di Carlo Vanzina mostra l'anima di Roma : A Roma bisogna sempre andare ai funerali: soprattutto se non invitati. A Roma, città moribonda e di moribondi, il funerale ha una sacralità e una funzione sua propria. Oltre che pratica: in una città in cui le riunioni e gli amici e gli appuntamenti sfuggono continuamente, ed è tutto un rimandare e

Le foto dei funerali di Carlo Vanzina : C'erano Silvio Berlusconi, Paolo Sorrentino, Carlo Verdone, Diego Abatantuono e tanti altri The post Le foto dei funerali di Carlo Vanzina appeared first on Il Post.

Ultimo saluto a Carlo Vanzina : A rendere omaggio al regista scomparso molti personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo che con lui avevano condiviso anni di lavoro. Più che raccontare se stesso ha raccontato l'Italia in ...

Roma : lacrime e commozione a funerali Carlo Vanzina : Roma – lacrime e applausi per il feretro di Carlo Vanzina all’uscita della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica. Tra i primi a uscire smarcando i giornalisti con volto tirato, Christian De Sica, e subito dopo Massimo Boldi. Fuori la basilica ad uscire quasi in contemporanea con il feretro anche Silvio Berlusconi che parlando di Vanzina ha ricordato di essere stato un suo grande amico: ...

Ultimo saluto a Carlo Vanzina - folla ai funerali : Ultimo saluto oggi a Carlo Vanzina , morto domenica scorsa. I funerali del regista hanno chiamato a raccolta tanti uomini dello spettacolo ma anche tanti fan. L'area antistante la Basilica di Santa ...

Attori - registi e amici ai funerali di Carlo Vanzina : Roma, 10 lug., askanews, - Una folla commossa di Attori, registi, personaggi dello spettacolo, ma anche semplici curiosi, ha reso omaggio a Carlo Vanzina, il regista scomparso all'età di 67 anni i cui ...

Carlo Vanzina, oggi i funerali in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto

Funerali Carlo Vanzina - folla a Roma. Il fratello Enrico bacia la bara : Le esequie a Santa Maria degli Angeli. Boldi: "Lo accompagniamo in Paradiso". Jerry Calà: "Gli devo tutto". L'ultimo mess a De Sica

Carlo Vanzina - i funerali a Roma. Da Verdone alla coppia De Sica-Boldi fino a Berlusconi : l’ultimo saluto di amici e fan : Decine di fan e una sfilata di amici e colleghi per l’ultimo saluto al regista Carlo Vanzina, morto l’8 luglio dopo una lunga malattia. alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma si sono presentati volti noti dello spettacolo, ma anche politici come Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli. Ci sono naturalmente i compagni di lavoro con cui il produttore e regista ha condiviso la maggiora parte della sua vita: ...

Roma saluta Carlo Vanzina - attori e politici per ultimo saluto a regista : A dire addio al regista italiano, scomparso due giorni fa a 67 anni, c'è tutto il cinema italiano degli anni 80 e 90, ma anche la tv e la politica. All'ultimo saluto al principe della commedia ci ...

Carlo Vanzina - i funerali a Roma sulle note di Sapore di sale : folla di vip - anche Berlusconi e De Sica Diretta : Sono in corso alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, i funerali di Carlo Vanzina, il regista e produttore scomparso due giorni fa a Roma dopo una lunga...

Roma saluta Carlo Vanzina - attori e politici per l’ultimo saluto : Roma – Roma saluta Carlo Vanzina. A dire addio al regista italiano, scomparso due giorni fa a 67 anni, c’e’ tutto il cinema italiano degli anni 80 e 90, ma anche la tv e la politica. All’ultimo saluto al principe della commedia ci sono anche tante maestranze e comparse del grande schermo che gia’ da questa mattina hanno iniziato a radunarsi davanti alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza ...