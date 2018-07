Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : mezzo milione di sterline : Prima sanzione economica inflitta alla piattaforma social dopo lo scandalo della violazione di dati di 87 milioni di utenti del mondo. Si tratta della massima cifra prevista dalla legislazione del Regno Unito per questo tipo di infrazioni

Prima multa a Facebook per lo scandalo Cambridge Analytica : ...di sufficientemente protezioni della privacy e attenzioni minime che avrebbero potuto impedire a Cambridge Analytica di manipolare l'opinione pubblica per conto di clienti in tutto il mondo, compresi ...

Facebook è stata multata per 566 mila euro per lo scandalo Cambridge Analytica : ... accusata di aver utilizzato le informazioni degli utenti del social network per cercare di condizionarne l'opinione politica, a Menlo Park arriva una prima, simbolica, tegola pecuniaria. Perché ...

Prima multa da 500mila sterline a Facebook per il caso di Cambridge Analytica : Londra - Scatta la Prima multa nei confronti di Facebook per il caso Cambridge Analytica : la società di consulenza accusata d'aver rastrellato, anche a scopi di propaganda politica ed elettorale, i dati di 87 milioni di utenti del gigante di Menlo Park sparsi in giro per il mondo . Ad annunciarla è stata l'autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati ...

Facebook : multa da 500 mln sterline in Gran Bretagna per scandalo Cambridge Analytica : La giornata è iniziale male per Facebook, che si è vista recapitare dalle autorità inglesi una multa da 500 milioni di sterline per lo scandalo Cambridge Analytica. Al termine di una indagine, l'...

Facebook - prima maximulta Uk per scandalo Cambridge Analytica : ...societá di Mark Zuckerberg deve adesso pagare mezzo milione di sterline - la massima cifra prevista dal governo Uk - per aver violato i dati di oltre 87 milioni di utenti Facebook in tutto il mondo. ...

L'autorità britannica per la privacy ha multato Facebook per mezzo milione per il caso Cambridge Analytica : Scatta la prima multa per Facebook per omesso controllo sul caso di Cambridge Analytica, la società di consulenza, poi fallita, accusata di aver raccolto a scopi di propaganda politica i dati di 87 milioni di utenti di decine di Paesi del social network americano fondato da Mark Zuckerberg.Ad annunciarla è l'autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati personali (Information Commissioner's Office, Ico) per un ...

Facebook - 500mila sterline di multa per il caso Cambridge Analytica : Mark Zuckerberg al Senato, ad aprile (Foto: Zach Gibson/Getty Images) Facebook dovrà pagare una multa di 500mila sterline per aver infranto le leggi sulla protezione dei dati: questo il risultato dell’indagine condotta nel Regno Unito in seguito al caso Cambridge Analytica. “La protezione dei dati è un diritto fondamentale sancito dalla legislazione. Le piattaforme non possono più chiamarsi piattaforme di contenuti, ma essere responsabili ...

Il Regno Unito ha multato Facebook per 500mila sterline per il caso Cambridge Analytica : L’Information Commissioner’s Office, l’ufficio indipendente che nel Regno Unito si occupa di privacy e digitale, ha sanzionato Facebook con una multa da 500mila sterline (565mila euro) per il caso Cambridge Analytica. Secondo l’ICO, Facebook non avrebbe adottato misure sufficienti per The post Il Regno Unito ha multato Facebook per 500mila sterline per il caso Cambridge Analytica appeared first on Il Post.

Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : mezzo milione di sterline : Arriva una prima multa per Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica che ha violato i dati di 87 milioni di utenti del social media nel mondo. E a infliggerla è il Regno Unito. Secondo l' Information Commissioner's Office, Ico, , l'authority britannica sulla privacy e i dati, la piattaforma social di Mark Zuckerberg ha violato la ...

Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : mezzo milione di sterline : Prima sanzione economica inflitta alla piattaforma social dopo lo scandalo della violazione di dati di 87 milioni di utenti del mondo. Si tratta della massima cifra prevista dalla legislazione del Regno Unito per questo tipo di infrazioni

Caso Facebook - anche Fbi e Sec indagano su Cambridge Analytica : Caso Facebook, anche Fbi e Sec indagano su Cambridge Analytica Caso Facebook, anche Fbi e Sec indagano su Cambridge Analytica Continua a leggere L'articolo Caso Facebook, anche Fbi e Sec indagano su Cambridge Analytica proviene da NewsGo.

Chi sviluppa app Gmail può leggere la vostra posta/ Un nuovo caso Cambridge Analytica? : Chi sviluppa app Gmail può leggere la posta, baco scoperto dal Wall Street Journal: nuovo caso Cambridge Analytica? Non molti sono a conoscenza di questa pratica...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:11:00 GMT)

Caso Facebook - anche Fbi e Sec indagano su Cambridge Analytica : Si allargano le indagini sul Caso Cambridge Analytica che ha travolto Facebook: l'Fbi e la Sec, l'autorità americana che vigila sui mercati, hanno infatti aperto un'inchiesta, come già fatto a suo ...