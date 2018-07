Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : mezzo milione di sterline : Prima sanzione economica inflitta alla piattaforma social dopo lo scandalo della violazione di dati di 87 milioni di utenti del mondo. Si tratta della massima cifra prevista dalla legislazione del Regno Unito per questo tipo di infrazioni

Caso Facebook - anche Fbi e Sec indagano su Cambridge Analytica

Chi sviluppa app Gmail può leggere la vostra posta/ Un nuovo caso Cambridge Analytica? : Chi sviluppa app Gmail può leggere la posta, baco scoperto dal Wall Street Journal: nuovo caso Cambridge Analytica? Non molti sono a conoscenza di questa pratica...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:11:00 GMT)

Caso Facebook - anche Fbi e Sec indagano su Cambridge Analytica : Si allargano le indagini sul Caso Cambridge Analytica che ha travolto Facebook: l'Fbi e la Sec, l'autorità americana che vigila sui mercati, hanno infatti aperto un'inchiesta, come già fatto a suo ...

Dopo Cambridge Analytica - gli utenti non si fidano più di chi gestisce i loro dati : Il caso Cambridge Analytica ha lasciato il segno: la maggior parte degli utenti Internet non si fida della gestione dei dati da parte dei social network (69,6%) e dei motori di ricerca (60,5%). È quanto emerge dal rapporto "L'insostenibile leggerezza dell'essere digitale" presentato nel corso dell'Internet Day organizzato da Agi e Censis. Maggiore è invece la fiducia che viene accordata ai soggetti ...

Facebook : nessun utente Ue coinvolto nello scandalo Cambridge Analytica : Lo ha reso noto Steve Satterfield, direttore privacy e pubblicità del social network, nel corso di una nuova audizione al Parlamento europeo sul caso

Cambridge Analytica - come contrastare la disinformazione in rete? : Facebook è un forum a cui partecipa circa il 10% della popolazione mondiale, nei fatti è il più grande spazio pubblico al mondo. È per questo che è fondamentale che questo spazio di dibattito sia organizzato con delle regole democratiche.Il 4 giugno scorso, durante l'audizione dei rappresentanti di Facebook al Parlamento europeo, ho posto loro due quesiti: i tentativi recentemente fatti da facebook per ...

Cambridge Analytica : 'Donazioni in criptovaluta ad Assange per Wikileaks' : Nuovi interrogativi sul caso Facebook: questa volta il faro si accende tra la Cambridge Analytica, la società di consulenza travolta dalla raccolta dei dati di milioni di utenti Facebook a fini di ...

Facebook dopo Cambridge Analytica - tutte le accuse al social network - : dopo il datagate che ha travolto la società di Marck Zuckerberg si sono moltiplicate le rivelazioni sulla gestione di dati e privacy da parte del colosso di Menlo Park: dal coinvolgimento nel ...

Il Parlamento Europeo vuole sapere come evitare un altro Cambridge Analytica : Christopher Wylie, l’ex dipendente di Cambridge Analytica che ha svelato lo scandalo legato alla sua azienda Al Parlamento Europeo si parla ancora di Cambridge Analytica. I rappresentanti di varie commissioni – Committee Civil Liberties, Justice and Home Affairs, la Libe, in primis – hanno infatti convocato diversi testimoni per parlare di protezione dei dati. Hanno risposto all’appello, tra gli altri, Carole Cadwalladr, giornalista ...

Facebook ancora non sa quali dati degli utenti avesse Cambridge Analytica : Sheryl Sandberg, Facebook Chief Operating Officer (Photo by Jerod Harris/Getty Images) Sono passati un paio di mesi dallo scoppio dello scandalo Cambridge Analytica: una società ha chiuso (e ne è nata un’altra) e in mezzo ci sono state due audizioni di Zuckerberg davanti al Congresso degli Stati Uniti, un incontro al Parlamento Europeo, e quello inglese che ancora spera di vederlo arrivare. Eppure, sul caso è Facebook per primo a non ...

Cambridge Analytica, Facebook dice no ai risarcimenti agli utenti europei

Facebook - Zuckerberg alla Ue 'Mai più un caso Cambridge Analytica'. Tajani 'Proteggeremo le elezioni dalle manipolazioni' : Ma anche ricordato il 'ruolo positivo della sua piattaforma 'nelle elezioni del mondo': 'Aiuta i leader come voi a connettervi in modo diretto con gli elettori - ha spiegato il Ceo - e sono ...