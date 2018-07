Caltanissetta | picchiavano e narcotizzavano anziani | carabinieri sgominano banda

sportfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Palermo, 11 lug. (AdnKronos) –picchiati e narcotizzati, costretti a vivere ai limiti della schiavitù e in condizioni precarie. E’ quanto hanno scoperto idel Comando provinciale diche stamani hanno dato esecuzione tra Niscemi e Gela a tre misure di custodia cautelare in carcere. L’operazione, denominata ‘San Giuseppe’, ha permesso di sgominare unadedita alla circonvenzione di incapaci che da anni imperversava su Gela raggirandoindifesi. “Nel corso dell’attività d’indagine, che ha permesso di individuare ‘vittime e carnefici’ – spiegano gli investigatori dell’Arma-, è emersa una profonda e preoccupante violazione della dignità umana, posta in essere da un manipolo di delinquenti ai danni di ignari soggetti”. Pur di accaparrarsi beni di ogni genere, gli ...