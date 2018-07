Caltanissetta | donne ‘reclutate’ in Romania e minacce | così gli anziani erano derubati

sportfair



(Di mercoledì 11 luglio 2018) Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Un giro d’affari di almeno 100mila euro sottratti alle loro vittime con movimenti bancari e trasferimenti su money transfer. E’ quanto hanno accertato i carabinieri del Comando provinciale di, che stamani hanno dato esecuzione a Gela e Niscemi, a tre misure di custodia cautelare in carcere. A capo della banda sgominata dagli uomini dell’Arma, coordinati dalla Procura di Gela, c’era Emanuele Murana, “una figura prepotente e carismatica” dicono gli investigatori, capace di gestire in prima persona l’organizzazione, avvalendosi della collaborazione di fedelissimi: la cittadina romena Elena Ciubotaru, detta Gabriella, e il nipote della donna Daniel Vasile Ciubotaru. La prima era il vero e proprio ‘braccio operativo’ di Murana, per conto del quale svolgeva l’attività di dama ...