Calcio : Elliott proprietaria Milan - subito 50 mln per ‘successi di lungo termine’ (2) : (AdnKronos) – Il passaggio di proprietà, con trasferimento delle quote a fondi gestiti da Elliott “è avvenuto all’esito dell’escussione di alcune garanzie a seguito dell’inadempimento, da parte del precedente proprietario di AC Milan , delle proprie obbligazioni nei confronti di Elliott ”. Si tratta dei 32 milioni di euro che Yonghong Li avrebbe dovuto rimborsare al fondo venerdì scorso. Elliott è ...

Milan - Elliott prende in mano il club : Cda rivoluzionato - arriva Maldini e fondi per il Calciomercato! : Paolo Maldini potrebbe rientrare nel Milan dopo il no a Yonghong Li che fece tanto rumore, adesso con Elliott lo scenario sembra essere cambiato Il Milan, come noto, è passato dalle mani di Yonghong Li a quelle del fondo americano Elliott. Manca ancora l’ufficialità, ma nelle prossime ore verrà modificata la composizione del Cda rossonero, ‘eliminando’ così ogni traccia del Milan cinese. All’interno del consiglio ...