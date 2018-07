Buoni pasto | numeri ' ghiotti' | giro d' affari da 3 miliardi e una filiera che rappresenta

Tutti vogliono i Buoni pasto : ormai è un giro d'affari di circa tre miliardi : I buoni pasto sono un "business" di dimensioni sempre più ampie. Un giro d'affari per circa tre miliardi, la cui filiera rappresenta lo 0,72% del PIL Italiano, con circa 190mila addetti tra...

Buoni pasto - sempre più ticket vengono rifiutati dagli esercizi commerciali : ecco perché : La Qui ticket, uno dei colossi del settore, causa crisi di liquidità ha dovuto sospendere il rimborso dei Buoni pasto, provocando non pochi disagi ai dipendenti titolari dei Buoni pasto perché molti esercizi commerciali, visto il rischio, hanno smesso di accettarli come forma di pagamento. La revisione delle regole sui tocket, inoltre, ha comunque reso più difficile l'utilizzo dello strumento e rispetto al passato i Buoni pasto non possono più ...

Buoni Pasto/ La crisi di Qui e i ritardi della Pa nei pagamenti : il caso dei lavoratori di Tim : Buoni Pasto, la crisi di Qui non spaventa. Ma se è dovuta ai ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione rappresenta una beffa per azienda e lavoratori(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:04:00 GMT)

Università - il grande flop di residenze e Buoni pasto : L'Università è sì didattica ma rappresenta anche la vita quotidiana di uno studente per almeno cinque anni della sua crescita. La scelta di dove iscriversi e in quale città studiare passa, quindi, ...

Buoni pasto al posto dei soldi - protestano i migranti : L'origine delle rimostranze è da ricercare nel cambio di politica adottato dalla Cooperativa che gestisce il Centro: non più denaro contante per i migranti ospiti, bensì dei Buoni pasto spendibili ...

Contratti statali Enti Locali - nuovi accordi dipendenti Pa/ Firma aumenti stipendi 85 euro : novità Buoni pasto : Enti Locali, Firma per Contratti statali: i nuovi accordi per i dipendEnti Pa nella sigla Aran-sindacati. AumEnti stipendi da 85 euro medi: arretrati, scatti e buoni pasto(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:53:00 GMT)