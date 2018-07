Bruno Mars ha interrotto un concerto a causa delle fiamme innescate dai fuochi artificiali

Paura al concerto di Bruno Mars : un furgone investe quattro persone : Bruno Mars concerto in Olanda: un furgone tra la folla, un morto e tre feriti Paura in Olanda, alla tre giorni del Pinkpop festival dove si sono esibiti i Pearl Jam, i Foo Fighters e Bruno Mars . Proprio dopo il concerto di quest’ultimo, che si è tenuto domenica 17 giugno, un furgone è piombato sulla […] L'articolo Paura al concerto di Bruno Mars : un furgone investe quattro persone proviene da Gossip e Tv.

Sannino : 'Non voglio scegliere tra Mario Merola e Bruno Mars' : È più difficile arrivare al successo o mantenerlo? 'Pe' l'età che tengo', ovvero 32 anni, dice Andrea Sannino citando uno dei pezzi del suo secondo album, 'Non lo so. So che io al successo ci sono ...