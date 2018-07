Beppe Grillo | in versione ' supereroe' ma non troppo

Beppe Grillo - bagno al mare vestito da Spiderman/ Il garante del M5s in Sardegna in muta da supereroe : Beppe Grillo, bagno al mare vestito da supereroe: la foto esclusiva del settimanale Chi con il garante del Movimento Cinque Stelle in muta da Spiderman(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:25:00 GMT)

La Regione Puglia vota mozione contro Beppe Grillo 'La xylella non è una fake news' : E' stata approvata dal Consiglio regionale della Puglia la mozione presentata nei giorni scorsi da consiglieri di maggioranza e opposizione che impegna il presidente della Giunta, Michele Emiliano, a ...

M5S - Luigi Di Maio : “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto - potete non crederci” : Luigi Di Maio a InOnda (La7) chiarisce il ruolo di Beppe Grillo che definisce “l’Anima del Movimento da cui il Movimento non può prescindere” L'articolo M5S, Luigi Di Maio: “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto, potete non crederci” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio - la badilata di Beppe Grillo : 'Cosi non va bene - nostri valori annacquati da quelli della Lega' : Quella sera, il fondatore del Movimento 5 Stelle s'è incontrato faccia a faccia con Luigi Di Maio per 'rimproverarlo' a proposito della linea, politica e di comunicazione, tenuta dallo stesso Di Maio ...

Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo/ Roma - contratto da 88 mila euro per il supervisore del comico : Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese, contratto da 88 mila euro(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Virginia Raggi chiama a Roma il guru Beppe Grillo : Virginia Raggi chiama a Roma il guru che cura il blog di Beppe Grillo. Lorenzo Foti avrà un contratto da 88mila euro e il suo ruolo sarà quello di "finalizzatore delle attività di indirizzo e controllo politico". Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.Quarantatrè anni, Foti è un apprezzato esperto di BitCoin e blockchain — passioni peraltro condivise con la sindaca — che, oltre a ...

CARO Beppe GRILLO/ Perché non rivoluzionare l'economia oltre alla politica? : BEPPE GRILLO promuove una selezione casuale dei parlamentari. Per MAURO ARTIBANI si può fare una rivoluzione che comporta più vantaggi economici(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:39:00 GMT)RIPRESA?/ La filosofia di Ikea, AirBnb e Uber che fa crescere il Pil, di M. ArtibaniFLAT TAX & REDDITO DI CITTADINANZA/ alla fine l'Europa ci imporrà la patrimoniale, int. a L. Campiglio

Roberta Lombardi attacca Grillo : 'Caro Beppe - le buche non fanno ridere' : Sono stati gli stessi attivisti a rimanere male guardando quel video in cui Grillo gira in auto e dice, sarcastico ma lo dice, che a Roma non c'è neanche una buca. Il problelma delle buche invece ...

Roberta Lombardi replica a Grillo : 'Caro Beppe - le buche non fanno ridere' : Sono stati gli stessi attivisti a rimanere male guardando quel video in cui Grillo gira in auto e dice, sarcastico ma lo dice, che a Roma non c'è neanche una buca. Il problelma delle buche invece ...

Roberta Lombardi delusa da Beppe Grillo : "Le buche non fanno ridere" : "Qualche giorno fa sono rimasta stupita, ed è per me la prima volta, di aver visto un tuo video ed aver reagito, alla fine, non con un sorriso ma con un fondo di tristezza. E mi sono subito chiesta il perché". Sulla sua pagina Facebook Roberta Lombardi si rivolge a Beppe Grillo, criticando il video in cui ironizzava sulle buche nella città di Roma."Quando hai chiuso il tuo minitour romano dicendo 'non ci sono buche, nessuna ...

'Roma capitale della democrazia diretta' - Beppe Grillo - : Roma, 4 lug., askanews, - 'Roma capitale della democrazia diretta'. lo scrive su Twitter il garante del M5S Beppe Grillo, postando il video della conferenza stampa di presentazione in Campidoglio del '...

Mondiali : Beppe Grillo si scaglia contro le telecronache : “Ma perché bisogna vedere delle partite del Mondiale con due che ci parlano sopra, che dicono cose che posso vedere io. Fatemi sentire l’audio, fatemi sentire le parole che dicono in campo, ci sono delle tecnologie che fanno sentire il bisbiglio del guardalinee, di quegli sugli spalti, in tribuna o in panchina. Fatemi partecipare, io sento sempre questi due, uno dopo l’altro…basta, andate in sciopero fateci guardare ...

Beppe Grillo - il piano per fare a pezzetti la Rai : Di Maio lo gela - chi comanda davvero in viale Mazzini : Beppe Grillo ha rispolverato il suo vecchio pallino di fare a pezzetti la Rai, un punto antico del programma grillino finora ritenuto pilastro della rivoluzione Cinque Stelle. La rivoluzione però può ...

Beppe Grillo ai giornalisti : “State attenti - vi togliamo i finanziamenti. Agorà? La facciamo chiudere” : “Stai largo La7. Romano guardami Canale5. Agorà la chiudiamo. Dov’è il Foglio, Romano guardami Il Foglio che gli togliamo i finanziamenti. Rai1 state molto attenti”. Con un piccolo microfono che fungeva da megafono Beppe Grillo ha lasciato l’Hotel Forum, dopo quattro giorni, facendo un piccolo show davanti ai giornalisti che lo aspettavano all’ingresso. Pochi giorni fa, dalla stanza dell’albergo il garante ...