Bellucci attacca l' ex Cassel | Un 20enne? Lo vedrei come un figlio Non siamo

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Per la prima volta Monicadice la sua sulla vita sentimentale dell'ex marito Vincent, da cui ha divorziato nel 2013. Intervistata dal magazine Elle l'attrice 53enne ha lanciato una stoccata a proposito delle seconde nozze di, che ad agosto si sposerà di nuovo con la giovane modella Tina Kunakey, ben 30 anni più giovane: "Mi vedreste accanto a un ragazzo di 20 anni, anche se molto bello? Lo guardereiun. Bisogna fare la differenza tra le pulsioni e il modo di gestirle, perché in caso contrariouguali agli animali"all smiles/ congratulations @virgilabloh @louisvuitton amazing to see the genuine emotion and work of such a talented designer who still have so much more to give.Un post condiviso da Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) in data: Giu 21, 2018 at 10:17 PDTSalvo poi correggere il tiro contro il padre delle sue due ...