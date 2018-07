mobili e immobili,complessi aziendali e disponibilità finanziarie sono stati sequestrati della Dia diin una maxi operazione antiin Puglia, Lombardia, Piemonte e Lazio. Il provvedimento dipreventivo,per 31 milioni di euro,è stato emesso dal Gip disu richiesta della Dda presso la locale Procura,e ha interessato 28 persone, di cui 3 già in custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere, reati fiscali,ed auto.(Di mercoledì 11 luglio 2018)